In der Filiale des Landratsamts in Riem nimmt diese Woche ein Pflegestützpunkt seine Arbeit auf - finanziert von Kreis, Bezirk und Krankenkassen.

Von Stefan Galler, Landkreis München

Der demografische Wandel schlägt voll durch: Auch im Landkreis München werden die Menschen immer älter, damit nimmt auch die Zahl an pflege- und hilfebedürftigen Personen stetig zu und der Bedarf an Beratungs- und Unterstützungsangeboten wächst. Der Landkreis trägt dieser Entwicklung nun verstärkt Rechnung, indem er einen neuen Pflegestützpunkt als zentrale Anlaufstelle für Betroffene ins Leben ruft. Am kommenden Donnerstag, 8. März, öffnet die kostenlose Beratung in den neuen Räumlichkeiten des Landratsamts in München-Riem, Hanns-Schwindt-Straße 17, ihre Pforten.

Hier haben Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis die Gelegenheit, sich wertvolle Hinweise zu holen, wenn sie in die Situation kommen, dass Angehörige plötzlich nicht mehr in der Lage sind, gewohnte Tätigkeiten auszuüben. Das Angebot richtet sich an alle Personen, die Beratung zum Thema Pflege benötigen, also beispielsweise auch an Menschen mit einer Behinderung, egal ob diese von Geburt an besteht oder durch Unfall oder Krankheit verursacht wurde.

Dass dieser Pflegestützpunkt realisiert werden würde, war zunächst bei der Landkreisverwaltung und in den Kreisgremien keineswegs unumstritten. Als im Mai 2021 im Kreissozialausschuss ein entsprechender CSU-Antrag behandelt wurde, machte die Fachbereichsleiterin Betreuung und Senioren im Landratsamt, Susanne Frank, deutlich, dass die Verwaltung keine Notwendigkeit zur Errichtung einer solchen Beratungsstelle sehe. Das hing einerseits damit zusammen, dass die 29 Städte und Gemeinden des Landkreises bereits "ein sehr gutes Netz an Anlauf- und Beratungsstellen" aufwiesen, wie Susanne Frank sagte. Man wolle keine Doppelstrukturen schaffen und dadurch die vorhandenen Angebote schwächen. Zudem sei die Schulung von Personal für solche Anlaufstellen extrem aufwendig und auch finanziell äußerst anspruchsvoll.

"Der Pflegestützpunkt ist ein weiterer Baustein dazu, dass Betagte und Hochbetagte möglichst lange zu Hause leben können."

Während CSU und Grüne sich trotz der Bedenken für den Pflegestützpunkt aussprachen, äußerte sich neben SPD-Fraktionschef Florian Schardt, der zu einem umsichtigen Umgang mit finanziellen Ressourcen mahnte, auch Landrat Christoph Göbel (CSU) eher zurückhaltend. Nun sei die Situation eine andere, sagt Göbel auf Nachfrage: "Neu ist, dass sich der Bezirk Oberbayern und auch die Krankenkassen erheblich beteiligen. Und dass wir einen kooperativen Ansatz gefunden haben, wie bestehende Strukturen vor Ort mit einem solchen zentralen Anlaufpunkt gut vernetzt werden können."

Konkret solle die Kommunikation des Pflegestützpunktes mit der aufsuchenden Seniorenberatung des Landkreise, aber auch mit den Nachbarschaftshilfen in den Gemeinden von Beginn an intensiv gestaltet werden. Auch mit der Fachstelle für pflegende Angehörige, mit den Kranken- und Pflegekassen sowie den Trägern und Anbietern von Versorgungs- und Betreuungsangeboten soll eine enge Vernetzung geschaffen werden. "Der Pflegestützpunkt ist ein weiterer Baustein dazu, dass Betagte und Hochbetagte möglichst lange zu Hause leben können", so der Landrat.

Aus Sicht von SPD-Kreisrat Florian Schardt ist die finanzielle Komponente entscheidend für die Wende: "Wenn man Förderregeln und Bedarf kreativ zusammenbekommt, ist es gut." Es sei dementsprechend wichtig, dass die bestehenden Strukturen in der Pflege, etwa bei den Nachbarschaftshilfen, durch den Pflegestützpunkt keinen Schaden nähmen. Völlig überzeugt von dem Konzept scheint Schardt aber nicht zu sein: "Würde uns der Freistaat das Geld zur freien Verwendung geben, sähe die Lösung vermutlich etwas anders aus."

Nachdem sich alle Fraktionen trotz der Bedenken weitgehend einig waren, diesen Stützpunkt in Riem einzurichten, ging in den letzten Monaten alles ziemlich schnell: Im Dezember 2022 besiegelten die AOK Bayern stellvertretend für die Kranken- und Pflegekassen, der Bezirk Oberbayern, vertreten durch Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU), sowie Landrat Göbel für den Landkreis München als künftige Träger des neuen Beratungsangebots den Vertrag über die Errichtung und den Betrieb eines Pflegestützpunkts. Die Kosten werden zu zwei Dritteln von den Kranken- und Pflegekassen und zu einem Drittel vom Bezirk Oberbayern sowie vom Landkreis München getragen. Zunächst wird das Angebot mit drei Mitarbeitenden unter der Leitung von Maria Wastl starten, ein personeller Ausbau auf bis zu 5,8 Vollzeitstellen ist geplant.