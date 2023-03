Der Landkreis München wird künftig knapp zehn Prozent mehr Geld in die Verhinderung von Obdachlosigkeit investieren. Der Sozialausschuss des Kreistags hat am Montag einstimmig gebilligt, dass die entsprechende Fachstelle mit sofortiger Wirkung mit 647 700 Euro jährlich unterstützt wird, das sind 49 000 Euro mehr als bisher. Grund für diese Nachbesserung ist ein Antrag der Arbeiterwohlfahrt (Awo), in dem der soziale Träger den Mehrbedarf mit der letzten Tariferhöhung für die Mitarbeiter, Personalwechsel hin zu erfahreneren Kräften und einer geringen Erhöhung der Mietkosten für die Räume in der Balanstraße 55 in München begründete. Hauptaufgabe der Fachstelle zur Verhinderung von Obdachlosigkeit (FOL) ist es, Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger im Landkreis München zu erhalten und neue Fälle von Wohnungslosigkeit möglichst zu vermeiden.