Sechs Anlagen im Landkreis München

Blickt man nur auf die jährlichen Nutzerzahlen, dann wird "keine andere Sportart in Deutschland so häufig betrieben wie Minigolf", behauptet zumindest der Deutsche Minigolfsport Verband (DMV) voller Stolz auf seiner Webseite. Demnach schwingen hierzulande 20 Millionen Menschen zumindest einmal im Jahr den Schläger - auf einer der bundesweit circa 2000 Anlagen, die es gibt. Für das Gros der Spieler ist Minigolf freilich eine seltene Urlaubs- oder Freizeitaktivität. Im Leistungsbereich zählt der DMV gerade einmal 9000 Sportler, die in 257 Vereinen von der Bundes- bis zur Kreisliga aktiv sind. Zum Vergleich: König Fußball kommt deutschlandweit auf etwa 27 000 Vereine mit 6,5 Millionen Mitgliedern.

Seinen Ursprung hat Minigolf im Rasengolf. Anfang der Zwanzigerjahre wurden erste Kleingolf-Bahnen in den USA und in England gebaut, deren Ausmaße und Hindernisse jedoch völlig unterschiedlich waren. Als Wegbereiter des modernen Minigolfsports gilt der Schweizer Gartenarchitekt Paul Bongni, der 1954 bei Locarno den ersten genormten Minigolfplatz mit 18 Bahnen errichtete und ihn unter dem Markennamen "Minigolf" patentrechtlich schützen ließ. In der Folge entstanden erst in der Schweiz und von 1995 an auch in Deutschland zahlreiche Minigolfanlagen nach dem Vorbild von Bongni Gelände, sodass Spieler an unterschiedlichen Orten nahezu identische Verhältnisse vorfanden - die Voraussetzung für Minigolf als Wettkampfsport.

Im Landkreis München gibt es sechs Minigolfanlagen - im Unterschleißheimer Stadtteil Riedmoos, in Kirchheim, Ottobrunn, Straßlach, Pullach-Großhesselohe und in Planegg. In Kirchheim ist die Anlage an der Florianstraße neben dem Sportgelände des Kirchheimer SC bei gutem Wetter wochentags von 15 Uhr an geöffnet, am Wochenende wird um 12 Uhr aufgesperrt. Eine Runde kostet dort 3,50 Euro. stä