15. Oktober 2018, 21:45 Uhr Sondierung Nicht übertragbar

Obwohl die Protagonisten von Christsozialen und Grünen im Landkreis gut miteinander können, stehen sie einer möglichen Koalition skeptisch gegenüber

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, hat seine Zuneigung zu den Grünen so ausgedrückt: Die seien keine Partei, "sondern der politische Arm von Krawallmachern, Steinwerfern und Brandstiftern". Ernst Weidenbusch, frisch wiedergewählter CSU-Landtagsabgeordneter aus Haar, hat am Sonntag über Dobrindt und die CSU-Granden in Berlin gesagt, die sollen ja "oben bleiben". Und endlich ihre Arbeit machen.

Das wiederum dürfte dem Grünen Markus Büchler gefallen, der sehr wahrscheinlich bald im Maximilianeum sitzt - und am Ende vielleicht sogar mit Ernst Weidenbusch in einer Regierung. Wäre das Verhältnis der CSU und der Grünen im Landkreis München der Maßstab für eine Regierungsbildung, dürften etwaige Koalitionsverhandlungen eine Sache von wenigen Minuten sein. Man versteht sich im Kreistag, der Umgang ist freundschaftlich und an der Sache orientiert. Typen wie Weidenbusch und Büchler können hin und wieder frotzeln und sich auch gegenseitig hochnehmen - am Ende kommen sie gut aus und finden meist einstimmige Lösungen.

Büchler macht das an Landrat Christoph Göbel (CSU) fest. Dieser halte mit seinem auf Ausgleich bedachten Stil die Fraktionen zusammen, sagt er. Wahrscheinlich ist das der größte Unterschied zur Landesebene, denn dort sieht Büchler momentan eher geringe Chancen für eine Regierungsbeteiligung. "Erstens geben sich die Freien Wähler zu billig her", sagt er. Und zweitens sei neben den inhaltlichen Unterschieden - "in manchen Bereichen sind wir Lichtjahre auseinander" - die Spitze der CSU das Problem: Eine Koalition mit einem Ministerpräsidenten Markus Söder sei "schwer vorstellbar", sagt Büchler.

Das mit der Vorstellungskraft ist auch bei Ernst Weidenbusch so eine Sache. Die nächsten Tage würden schon zeigen, mit wem man da spricht, sagt er: "Wir müssen doch schauen, ist das bei den Grünen eine Fundi-Fraktion oder eine Realo-Fraktion. Und dann wird klar, mit wem man welche Politik machen kann." Politik aus München für Bayern, sagt Weidenbusch, nicht aus Berlin. "Droben bleiben sollen's."

Die eher linke Grünen-Fraktion im Kreistag und die Kreis-CSU kommen im Kreistag deshalb gut aus, weil "Ideologien keine Rolle spielen", sagt Markus Büchler. Ob das zum Vorbild für ganz Bayern taugt? Zweifel sind angebracht, wenn etwa CSU-Ministerin Kerstin Schreyer für eine "bürgerliche Koalition" plädiert, also die Kooperation mit den Freien Wählern. Das impliziert, dass Schreyer den Grünen die bürgerliche Rolle noch nicht so recht zutraut oder zutrauen will. Sie erkennt auch noch nicht allzu viele Schnittmengen mit den Grünen, das liege aber nicht so sehr an "Personen", sagt die Unterhachingerin: "Das liegt an dem Programm."

Das von der CSU war lange darauf ausgerichtet, die absolute Mehrheit zu erringen. Die ist jetzt weg. Aber natürlich trauert ihr auch Schreyer nach. "Wenn der grüne Vorsitzende Robert Habeck sagt, dass Bayern nicht demokratisch ist, wenn die CSU die absolute Mehrheit hat, dann ist das ein anderes Demokratieverständnis. Meines sagt: Das Votum der Wähler ist zu akzeptieren." Das müssen jetzt viele lernen.