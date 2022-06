Die Impfzahlen im Landkreis München stagnieren seit einigen Wochen, die drei Impfzentren haben dennoch zunächst weiter wie gewohnt geöffnet. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, kann das derzeit noch jeden Tag in den Impfzentren in Unterschleißheim und Haar. Dort werden weiterhin von Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr Termine angeboten. Von 1. Juli an aber wird die Einrichtung in Haar genauso wie jetzt schon der Standort Oberhaching sonntags geschlossen haben. Allerdings gibt es in den beiden letzten Juni-Wochen zusätzliche Sonderimpfaktionen in der Gemeinden.

Nach aktuellen Zahlen aus dem Landratsamt wurden im Landkreis mittlerweile 279 353 Personen vollständig geimpft. 236 042 haben eine Auffrischungsimpfung erhalten, 24 176 sogar die vierte Spritze. Bei diesem zweiten Booster geht die Kurve aktuell noch leicht nach oben. Empfohlen wird sie derzeit von der Ständigen Impfkommission für besonders gefährdete Personen - dazu zählen alle ab 70 Jahren sowie Menschen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen oder betreut werden, Risikogruppen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Immunschwäche. Die zweite Auffrischung soll frühestens drei Monate nach dem ersten Booster erfolgen.

Wem der Weg in die drei Impfzentren zu weit ist und daher ein Angebot in der Nähe sucht, kann sich spontan bei einer Sonderimpfaktion immunisieren lassen. Elf Termine bietet das Landratsamt von 22. bis 30. Juni in verschiedenen Gemeinden an. In Straßlach-Dingharting gibt es am Mittwoch, 22. Juni, und Donnerstag, 30. Juni, (Bürgerhaus, 10 bis 17 Uhr) Impftage. In Aschheim kann man sich am Mittwoch, 22. Juni, (Kulturelles Gebäude, 9 bis 17 Uhr) und Samstag, 25. Juni, (Freiwillige Feuerwehr Dornach, Baderweg 4, 9.45 bis 20 Uhr) impfen lassen. Auch in Pullach werden zwei Termine angeboten: Am Donnerstag, 23. Juni, und am Donnerstag, 30. Juni, (Rathaus, 10 bis 17 Uhr). Grasbrunn lädt zu seinem Gemeindeimpftag am Freitag, 24. Juni,(Bürgerhaus Harthausen, 9 bis 17 Uhr) ein, am selben Tag wird auch in Ismaning (Hillebrandhof, 9 bis 17 Uhr) und in Taufkirchen (Rathausplatz, 9.30 bis 17 Uhr) geimpft. Putzbrunn folgt am Montag, 27. Juni,(Bürgerhaus, 9 bis 17 Uhr), ebenso Gräfelfing (Bürgerhaus, 9 bis 17 Uhr).