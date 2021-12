Von Michael Morosow und Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn/Pullach

Sein Geschäft sei "nie besser gelaufen", sagt Siggi Fuchs. "Die Nachfrage ist so groß, dass ich sie gar nicht bedienen kann." Diese Sätze lassen aufhorchen, denn eigentlich will der Gärtner gerade erläutern, wieso er zum Jahresende einen Schlussstrich unter seine solidarische Landwirtschaft namens Waldgärtner in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zieht. Landwirtschaftliche Betriebe wie Gärtnereien, die regelmäßig Kisten mit frischem Biogemüse an ihre Kundschaft liefern, gibt es inzwischen mehrere in der Region, so hat sich erst unlängst eine Initiative im Isartal gegründet.

Aber zunächst zurück zu den Waldgärtnern aus Höhenkirchen: Es gebe da mehrere Gründe, sagt der 54-Jährige zu dem nahen Aus, vor allem aber habe eines den Ausschlag gegeben: "Ich habe die letzten zwölf Jahre zu viel gearbeitet und muss jetzt einfach kürzertreten", sagt Fuchs. "Ich wollte auch nie so groß werden. Doch irgendwie ist das Ganze aus dem Ruder gelaufen."

Auch deshalb soll nun bald Schluss sein: Ende Dezember werden die circa 180 Haushalte letztmals ihre wöchentliche Gemüsekiste aus Höhenkirchen beziehen. Die Gärtnerei an der Miesbacher Straße aufgeben wird Siggi Fuchs indes nicht: Er werde dort weiterhin einen Jungpflanzenmarkt betreiben und sich überdies seiner Leidenschaft widmen - nämlich dem Anbau von Dutzenden und oft alten Tomatensorten. "Außerdem würde ich gerne einen Kräutergarten anlegen", sagt Fuchs. Generell sei sein Ziel: "Nicht mehr Masse produzieren, sondern vor allem Geschmack produzieren."

Die Kunden kaufen nicht, sondern sie teilen die Ernte untereinander

Um den Geschmack seines Gemüses ging es Siggi Fuchs bereits vor mehr als 20 Jahren, als der gelernte Elektriker und studierte Sozialarbeiter in einem Hinterhof im Münchner Westend erste Anbauversuche unternahm. 2003 schuf er nahe Allershausen einen Waldgarten - aus jener Zeit rührt auch der Name seiner solidarischen Landwirtschaft. Diese gründete er 2009 als eine der ersten ihrer Art in Bayern. Die Idee dahinter: Eine Gruppe Verbraucherinnen und Verbraucher schließen sich mit einem Gärtner oder einer Landwirtin zusammen und garantieren die regelmäßige Abnahme der Lebensmittel - im Fall des Waldgärtners war dies eine wöchentlichen Gemüsekiste. Zugleich können die Mitglieder jederzeit Einblick in die Produktion nehmen und selbst vor Ort mithelfen - vom Anbau über das Unkrautjäten bis hin zum Ernten.

Derlei solidarische Landwirtschaften haben deutschlandweit in den vergangenen Jahren einen Aufschwung erlebt. Ein Aushängeschild ist das 2012 gegründete Kartoffelkombinat, das in München und dem Umland 1800 Haushalte mit Obst und Gemüse versorgt und als Genossenschaft organisiert ist. Er selbst sei dagegen stets Einzelkämpfer gewesen, sagt Siggi Fuchs. 2011 pachtete er eine Gärtnerei in Johanniskirchen; zwei Jahre später kamen Flächen in Höhenkirchen hinzu.

Dorthin verlegte er 2015 seinen kompletten Betrieb, der fortan immer mehr Menschen mit ökologisch angebautem Gemüse versorgte. 180 Haushalte seien es zuletzt gewesen, sagt Siggi Fuchs. Weitere 30 hätten auf der Warteliste gestanden. Etwa die Hälfte der Mitglieder wohne im Westend, wo man die Gemüsekiste an zwei Verteilstationen abholen kann, so Fuchs. Darüber hinaus seien in den vergangenen Jahren zunehmend Menschen aus Siegertsbrunn und Höhenkirchen hinzugekommen.

Sie alle müssen ihr Gemüse ab dem neuen Jahr also von einer anderen Stelle beziehen. "Die meisten waren entsetzt, als sie gehört haben, dass ich aufhöre", sagt Siggi Fuchs. Immerhin einen kleinen Trost hatte er für seine Mitglieder: "Ich habe ihnen angeboten, dass sie nächstes Jahr zwei Monate lang noch meine Tomaten kriegen", sagt der Gärtner. "Und vielleicht gibt's dazu dann auch noch ein paar Gurken oder den einen oder anderen Salat."

Detailansicht öffnen Neben der Degerndorfer Straße zwischen Münsing und Degerndorf liegt der Acker, der von der Genossenschaft Solidarische Landwirtschaft Isartal gepachtet wurde. Dort soll von kommenden Frühjahr an Gemüse angebaut werden. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Im Isartal hat sich dagegen kürzlich eine Genossenschaft gegründet, die ebenfalls eine umwelt- und klimaschonende Landwirtschaft betreibt, dabei aber auch den sozialen Aspekt berücksichtigen will, den sie denn auch im Namen trägt: "SoLaWi Isartal". Bereits im nächsten Frühjahr soll die soziale Landwirtschaft an den Start gehen. Ziel sei die wöchentliche Belieferung einer Vielzahl von Haushalten im Isartal - über Verteilstationen zwischen Wolfratshausen und Pullach - mit einer Obst- und Gemüsekiste, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaft, die der Verein Bürgerkraft Isartal e.V. gemeinsam mit einer Projektgruppe der Agenda Pullach 2030 gegründet hat und die bereits viele engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Icking, Schäftlarn, Baierbrunn und Pullach an ihrer Seite weiß.

Bei einer Informationsveranstaltung im katholischen Pfarrsaal in Pullach stellte die Genossenschaft unlängst Einzelheiten der geplanten "Agrarwende von unten" vor. Das Neue und Spannende an Projekten der solidarischen Landwirtschaft sei , dass das Gemüse nicht gekauft, sondern geteilt werde, erfuhren die Interessierten. "Und das gilt für gute wie für schlechte Ernten", wie ein Gründungsmitglied der Genossenschaft hervorhebt. Produzentinnen und Produzenten der Lebensmittel sowie ihre Abnehmer gingen jenseits des gängigen Marktgeschehens von Angebot und Nachfrage eine enge Gemeinschaft ein, schreibt die Genossenschaft. In der Praxis bedeutet das, dass das volle Risiko von Missernten nicht, wie in unserer Marktwirtschaft üblich, alleine der Hersteller trägt, was in Zeiten des rasanten Klimawandels ein wichtiges Detail ist. Die Gärtnerinnen und Gärtner müssen im Gegensatz zu anderen Anbietern von Ökokisten sich um ihr Einkommen nicht sorgen, sie werden fest angestellt und erhalten nach Auskunft der Initiatoren "eine ordentliche Bezahlung".

Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, es als Fördermitglied unterstützen, eine Gemüsekiste beziehen oder sich aktiv am Gemüseanbau beteiligen will, der kann sich auf der Homepage https://solawi-isartal.de/kontakt/ beziehungsweise telefonisch unter 01525/786 57 92 informieren.