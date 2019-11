Das nächste Forum der Solarinitiative München-Land (Simla) befasst sich am Donnerstag, 21. November, mit der Frage: Klimaschutz und Artenschutz - wie hängt das zusammen? Der Zoologe und Buchautor Michael Schrödl wird in seinem Vortrag darüber sprechen, wie sich der menschgemachte Rückgang der Artenvielfalt und der Klimawandel gegenseitig befeuern. Schrödl ist Professor an der Zoologischen Staatssammlung in München. Sein Vortrag im Festsaal des Landratsamtes in München, Mariahilfplatz 17, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.