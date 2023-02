Lange mussten die Wintersportler heuer warten, doch nun sind die Bedingungen wieder so, wie es sich Skifahrer wünschen. Rechtzeitig zum ersten Kreiscup-Rennen des TSV Oberhaching in Hopfgarten fiel ausreichend Schnee fürs Rennen. Mehr als 250 Landkreissportler packte das Rennfieber: Sie präparierten sich und ihre Ski und machten sich auf nach Tirol, um den ersten Riesenslalom zu bestreiten.

Es wurde ein langer Tag, denn es sollten für die Klassen Damen und Herren bis 21 Jahre zwei Durchgänge gefahren werden. Nach den Mädchen U16 musste aber der zweite Durchgang abgebrochen werden - es wäre zu spät geworden. Eine Woche später stand der Nachtslalom in Bad Wiessee auf dem Programm.

Der TSV Unterhaching und der TSV Ottobrunn organisierten das Ski-Event bei hervorragenden Pistenbedingungen, Windstille, leichtem Schneefall und einer rhythmischen Kurssetzung durch den jungen Trainer Vincent Kopf. Die fast 240 Sportler boten den zahlreichen Zuschauern großartige Leistungen und spannenden Skisport. Um jede Hundertstelsekunde wurde gekämpft.

Nach einem Tag Pause trafen sich die Skifahrer wieder in Hinterthiersee in Österreich zum Riesenslalom des TSV Neuried. Der anspruchsvolle Hang, auf dem auch Rennen des Internationalen Skiverbands FIS und Europacup-Rennen veranstaltet werden, verlangte von den Rennfahrern vollen Einsatz ihres Könnens und ihrer Kondition. Wie groß inzwischen die Leistungsdichte im Landkreis München ist, zeigt, dass sowohl bei den Damen als auch bei den Herren jeweils andere Sportler die Tagesbestzeiten fuhren.

Das Abschlussrennen findet am 26. Februar auf der Ochsalm statt

Beim Riesenslalom in Hopfgarten des TSV Oberhaching waren das Marla Bündner (TSV Unterhaching, U18) und Leo Pasel (Munich Youngsters, U21). Beim Nachtslalom Mia Sophie Kraft (TSV Oberhaching, U14) und Leo Pasel (Munich Youngsters, U21). Beim RS in Hinterthiersee Lea Deutschenbaur (TSV Oberhaching, U16) und Taroh Katayama (Munich Youngsters, U16).

Auch nach drei Wettbewerben hat noch kaum ein Rennfahrer die Qualifikation für das Regionalcup-Finale des SVM am 20. März in Küthai in der Tasche. Wer dort starten darf, entscheidet sich beim vierten Rennen, das der Kirchheimer SC am Sonntag, 26. Februar, in Kirchberg auf der Ochsalm ausrichtet. Dort werden auch die Wanderpokale von Landrat Christoph Göbel für die oder den besten Schüler und die Besten der Jugendklassen U16 bis U21 in der Gesamtwertung vergeben. Für Spannung ist also gesorgt.