Man muss nicht den Himmel mit bunten Raketen beschießen oder im Ballsaal Walzer tanzen, um den Jahreswechsel stimmungsvoll zu zelebrieren. Intimer und atmosphärisch einladender ist ein traditioneller Jahresausklang wie der in der Siegertsbrunner Leonhardikirche. Die Besucher der kurzen Andacht, die in der Silvesternacht stets um 23.30 Uhr beginnt, verabschiedeten sich ohne lauten Trubel vom alten Jahr - dafür umrahmt von musikalischen Klängen und besinnlichen Texten, in einem schmucken Kirchenraum, der in warm blitzendes Kerzenlicht getaucht war. Eine schön illuminierte Gelegenheit, um Rückschau zu halten, inne zu halten, gemeinsam Lieder zu singen. Und natürlich auch kerzengerade an die Zukunft zu denken: Was wird 2022 bringen, muss man an Ostern noch in der Kirche Maske tragen oder irgendwelche G-Regeln einhalten, wird es ein super Sommer? Für die instrumentalen Klänge zeichneten Organist Peter Worfel und Erich Sepp an der Violine verantwortlich. Um kurz vor Mitternacht wird traditionell der Segen gesprochen, dann übernehmen die Glocken und läuten das neue Jahr im Himmel über Siegertsbrunn ein.