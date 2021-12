Per Allgemeinverfügung hat der Landkreis ein Versammlungsverbot an Silvester erlassen. An folgenden Plätzen dürfen sich von 31. Dezember um 15 Uhr bis 1. Januar um 9 Uhr insgesamt nicht mehr als zehn Personen aufhalten:

Aschheim: Auf dem Vorplatz des Kulturellen Gebäudes, Münchner Straße 8, auf dem Platz um die Ismaninger Straße 1, an der Erdinger Straße 12 bis 18, in der Ortsmitte am Franz-Ruthus-Brunnen sowie im Erholungspark an der verlängerten Uttastraße.

Baierbrunn: Am Kirchberg bis zum Forstenrieder Weg nördlich und südlich der katholischen Kirche St. Peter und Paul.

Feldkirchen: Am Maibaumplatz, auf dem Rathausplatz, am Skatepark sowie an der Kreuzung der Straßen Am Kiesgrund und Seestraße.

Garching: Im Bereich der Grundschule Ost samt Sportanlagen, am Römerhofweg 12 bis 12c, in der Stadtmitte in der Fußgängerzone an mehreren Bereichen etwa um die U-Bahnhaltestelle, am Rathausplatz, in der Parkanlage sowie im Bürgerpark. Zusätzlich rund um das Bürgerhaus Hochbrück und das Feuerwehrgerätehaus.

Hohenbrunn: Am Pfarrer-Wenk-Platz vor dem Rathaus.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn: In der Sperrzone rund um die Leonhardikirche, am Leonhardiberg, im Skatepark sowie am Bahnhof und Bahnhofsplatz.

Kirchheim: Im Erholungsgebiet Heimstettener See und im Innenbereich des Räter-Einkaufszentrums.

Oberschleißheim: Am Stutenanger und am Michaelianger.

Planegg: Am Bahnhof, am Kupferhaus und Feodor-Lynen-Gymnasium, am Marktplatz, in der Martinsrieder Ortsmitte sowie im Parc des Meylan.

Putzbrunn: Im Innenhof der Neubiberger Straße 36 bis 70 (Waldkolonie), am Kapellenplatz 1 bis 11 und am Kriegerdenkmal.

Sauerlach: Am Bahnhofsplatz.

Taufkirchen: Im Umgriff der Straßen Ahornring, Platanenstraße, Pappelstraße und Lindenring.

Unterhaching: Im gesamten Landschaftspark, im Ortspark, im Ortszentrum um den Rathausplatz und am Perlacher Mugl im Perlacher Forst.

Unterschleißheim: Am Rathausplatz, im Lohwald, am Volksfestplatz, an der Le-Crės-Brücke, am Rathausplatz und im Valentinspark.