Von Angela Boschert, Iris Hilberth und Anna-Maria Salmen, Taufkirchen/Oberhaching

Wer sein Brot in den Käse fallen lässt, erhält fünf Stockhiebe. Passiert ihm dies ein weiteres Mal, erhöht sich die Strafe auf zwanzig. Danach sollte ein solches Malheure tunlichst vermieden werden, sonst wird der ungeschickte Mitesser mit einem Gewicht an den Füßen in den See geworfen. Jeder Comic-Fan kennt diese Fondue-Szene. In Asterix bei den Helvetiern artet ein Festessen mit dem Nationalgericht der Schweizer zu einer Orgie aus. Und wie könnte der Gastgeber anders heißen als Feistus Raclettus?