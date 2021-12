Das Ensemble Haar ist an Silvester via Live-Stream zu erleben.

Von Udo Watter, Landkreis

Mit Knall und Bumm in das neue Jahr starten - das wird es auch heuer pandemiebedingt kaum geben. Menschen mit sensiblen Ohren und Faible für klassische Klänge dürfte das weitgehende Verbot von Feuerwerkskörpern und lauten Böllern an Silvester aber gar nicht so traurig stimmen. Sie haben die Möglichkeit, den Übergang vom alten ins neue Jahr von feineren Klängen flankieren zu lassen. Auch im Landkreis finden einige musikalische Veranstaltungen zu Silvester statt.

In Siegertsbrunn wird bereits zum 40. Mal in der Leonhardikirche die Andacht "Besinnlich ins neue Jahr" zelebriert, mit Liedern, Instrumentalmusik und Texten, die zum Innehalten anregen. Der traditionelle Jahresausklang, bei dem auch das Siegertsbrunner Christkindl zu sehen sein wird, beginnt pünktlich um 23.30 Uhr, es gilt die 3-G-Regel. Eine Anmeldung ist erforderlich über das Pfarrbüro: PV-Hoehenkirchen@ebmuc.de.

Der Zugang zum Silvesterkonzert des Ensembles Haar erfolgt hingegen digital und via Bildschirm: Das Orchester unter Leitung von Winfried Grabe wird am Freitag, 31.Dezember, sein Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi als Videostream präsentieren, Beginn 17 Uhr. Als Solisten agieren Isabel Schlegel und Klaus Krämer (beide Cello) sowie Natalie Schwaabe (Flöte) und Grabe (Violine). Tickets gibt es über die Homepage des Ensembles respektive https://en.xing-events.com/EH-Silvester21.html. Eine Konzertaufzeichnung steht bis zum 9. Januar zur Verfügung.

In Unterhaching präsentiert das Ensemble der Hochschule für Musik Nürnberg zu Silvester eine musiktheatralische Reise mit Jacques Offenbach ("Träume - Dreams - Rêveries"). Die Vorstellung im im Kubiz beginnt um 16 Uhr (Karten über https://kubiz-tickets.reservix.de).

Zu einem festlichen Silvesterkonzert lädt auch der Kulturverein Musica Sacra Planegg-Krailling ein. Katharina Burkhart (Sopran), Hans Jürgen Huber (Trompete) und Max Betz (Orgel) verabschieden das alte und begrüßen das neue Jahr von 19 Uhr an in der Pfarrkirche St. Elisabeth Planegg. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Es gilt die 2-G-plus-Regel, für Geboosterte entfällt der Test. Es besteht Maskenpflicht, die Gesamtzahl ist auf 100 Zuhörer beschränkt. Erklingen werden unter anderem Werke von Bach, Mozart und Händel - letzterer hat übrigens die Feuerwerksmusik komponiert.