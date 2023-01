Dass sie trotz Verbots auch noch am 2. Januar im Gewerbegebiet Brunnthal Böller gezündet haben, dürfte das geringste Problem sein, vor dem drei Jugendliche und ein 21-Jähriger jetzt stehen. Wesentlich mehr Ungemach steht ihnen wohl ins Haus, weil einige Raketen ein Auto trafen, wobei sich dessen Fahrerin gerade noch hinter ihr Fahrzeug in Sicherheit bringen konnte. Bei ihren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei München keine Schwierigkeiten haben - die Jugendlichen filmten ihre Aktion und stellten das Video ins Netz.

Nach Darstellung der Ottobrunner Polizei hatten sich die Jugendlichen und ein 21-jähriger Münchner gegen 20.45 Uhr auf dem Parkplatz des Gewerbegebiets getroffen, um eine Feuerwerksbatterie zu zünden. Einige Raketen trafen den Wagen der 47-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg, an dem Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Die Feuerwerksbatterie gezündet hatte der Münchner, seine jungen Freunde filmten die Aktion. Ihre Handys wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt. Der 21-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, aber noch in der Nacht entlassen.