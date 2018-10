28. Oktober 2018, 15:18 Uhr Siegertsbrunner Feuerwehrhaus Feuer unterm Flachdach

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Siegertsbrunn - mit Flachdach beim Gerätehaus. Es wird an der Egmatinger Straße die Ortseinfahrt prägen. Simulation: Ackermann Architekten

Kurz vor Schluss droht der jahrelangen Planung für die neue Brandwache in Siegertsbrunn das Aus, weil sich einige Gemeinderäte am Entwurf von Architekt Peter Ackermann stoßen und einen traditionellen, voralpenländischen Stil wünschen. Doch am Ende steht die Mehrheit.

Von Bernhard Lohr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Irgendwann hielt es Architekt Peter Ackermann nicht mehr auf seinem Stuhl. Er hatte lange seine Pläne für das neue Feuerwehrhaus in Siegertsbrunn erläutert. Er hatte von einem Gesamtkonzept gesprochen und versucht, seine Ideen dahinter rüberzubringen. Als dann aber am Donnerstagabend einige Gemeinderäte begannen, den modern anmutenden Entwurf zu zerpflücken, um dem Ganzen die Anmutung eines Stadels zu geben, hielt Ackermann dagegen. "Das ist grenzwertig", sagte er. Für einen komplett anderen Bau werde er nicht die Verantwortung übernehmen.

So drohte dem Projekt an der Egmatinger Straße nach Jahren der Diskussion, mehreren Workshops, zahlreichen Umplanungen und auch schon zwei Präsentationen im Gemeinderat kurz vor dem Ende doch noch das Aus. Ganz so schlimm kam es dann doch nicht. Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) fing die kurzzeitig gereizte Stimmung wieder ein. Bei der Abstimmung fanden die Pläne des Münchner Architekten Ackermann dann doch eine relativ komfortable Mehrheit. Mit 15:7 Stimmen blieb es beim Flachdach auf der Fahrzeughalle, und mit 21:1 Stimmen wurde auch die Fassade aus Lärchenholz bestätigt. Nur beim Dachüberstand gab es Korrekturen. So wird das Flachdach im Bereich der Garagenausfahrten um 2,50 Meter übers Gerätehaus hinausgezogen, beim Hauptbau ragt das Satteldach um einen Meter hinaus. Das soll sicherstellen, dass sich Feuerwehrleute bei einer Übung bei Schnee oder Regen trockenen Fußes vor dem Gebäude aufhalten können.

Damit könne er gut leben, sagte Ackermann tags darauf. Im Herbst kommenden Jahres könnte seiner Einschätzung nach der Bau des etwa fünf Millionen Euro teuren Gebäudes beginnen, das die Ortseinfahrt nach Siegertsbrunn im Südosten künftig prägen wird. "Habemus Papam", sagte Mayer erleichtert nach der letzten Abstimmung und zeigte in Anspielung auf die Mühen einer Papstwahl, dass sie das Projekt auch schon einiges an Nerven gekostet hat. Tatsächlich muss zuletzt hinter den Kulissen noch einmal intensiv debattiert worden sein.

Über Jahrhunderte gab es das Satteldach

Mayer sagte im Gemeinderat, dass man vor kurzem gar nicht gewusst habe, ob man überhaupt bauen werde. Und dann war da die Debatte im Gemeinderat, die zeigte, wie schnell ein Architekt, der sich einer gepflegten Baukultur verpflichtet fühlt, in einer Gemeinde wie Höhenkirchen-Siegertsbrunn an Grenzen stoßen kann. Vor allem die Vertreter der CSU hätten gerne etwas Traditionelleres, im voralpenländischen Stil gehabt. Martha Braun sagte, die zwei Riegel mit je 40 Metern Länge sollten sich möglichst "gefällig" ins Dorfensemble einfügen. Mit einem Flachdach auf dem Gerätehaus funktioniere das nicht. Auch vermisse sie an der Giebelseite des Hauptgebäudes Fenster. Leonhard Karl sagte, man habe nicht zufällig "über Jahrhunderte" Satteldächer gebaut. Es gebe schneereiche Winter. Mancher Gemeinderat zweifelte an, dass ein Flachdach dicht bleibt. Und mancher stellte infrage, dass die Lärchenholz-Fassade auf längere Sicht hält. Johann Karl plädierte sogar dafür, das Gebäude zu verputzen. Mit dieser Forderung blieb er im Gemeinderat alleine.

Ganz in den Wind gesprochen waren die Argumente von Architekt Ackermann doch nicht, der gewarnt hatte, der Bau werde zu wuchtig werden mit einem Satteldach auch auf der Gerätehalle. Er warb für einen Bau, der eine gewisse Bescheidenheit zum Ausdruck bringe. Er und sein Büro stünden für Architektur, die nicht auftrumpfe, dafür aber funktional sei. Die Gerätehalle solle als technisches Gebäude erkennbar sein und nicht mit einem Stadel verwechselt werden, sagte er. "Da stehen keine Pferdefuhrwerke drin."

"Coco Chanel ohne Trachtenhut"

Die Lerchenholzfassade werde bei guter Ausführung, für die er geradestehen werde, auch lange haltbar sein. Bürgermeisterin Mayer sprach von einem funktionalen, modernen Bau. "Ich kann damit leben." Und sie zog einen schlagenden Vergleich: "Coco Chanel ohne Trachtenhut und Dirndlschurz."

Das Flachdach soll begrünt werden, wodurch es als Ausgleichsfläche für den Eingriff in den Naturraum angerechnet werden kann. Womöglich kommen noch aufgeständerte Solarmodule drauf. Die Planung soll berücksichtigen, auf das Dach des Hauptgebäudes oder auch des Gerätehauses - oder auf beides - solche draufzusetzen. Einen weiterreichenden Beschluss fasste der Gemeinderat trotz Drängens der Grünen nicht.

Luitgard Dittmann-Chylla zeigte sich verärgert, dass ein Grünen-Antrag vom Juli, die Bürgerenergie-Genossenschaft Unterhaching mit Installation und Betrieb einer Fotovoltaikanlage zu betrauen, nicht gefasst wurde. Mayer sagte, davor müssten Gespräche auch mit anderen möglichen Betreibern geführt werden. Das Thema soll in einer der nächsten Sitzungen behandelt werden.