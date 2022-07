Der Gospelchor Höhenkirchen unter Leitung von Markus Kausch gestaltet am Samstag, 30. Juli, einen besinnlichen Abend in der Siegertsbrunner Leonhardikirche. Der Gesangsauftritt dauert von 17.30 bis 18 Uhr, geboten wird eine Auswahl aus dem großen Schatz an Gospels. Die Türen der Leonhardikirche sind bereits von 15 Uhr an geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt beginnt eine Führung durch die Kirche, die jedes Jahr Ziel einer großen Pferdewallfahrt ist. Das Tragen einer Maske ist freigestellt. Der Eintritt ist frei.