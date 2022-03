Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Nach fast zweieinhalb Jahren Leerstand wird das Gasthaus Inselkammer in Siegertsbrunn mit neuem Leben erfüllt. Wie die Brauerei Aying bestätigt, wird voraussichtlich Anfang April ein neues Wirte-Duo den Traditionsbetrieb samt Biergarten, Saal und Gästezimmern wieder öffnen. Die beiden, Michael Öchsl und Martin Wanke, setzen wie bisher auf regionale Küche. "Wenn der Name Inselkammer draufsteht, kann man sicher sein, dass es gutbürgerlich, bayerisch wird", sagt Brauereidirektor Helmut Erdmann. Ihm zufolge hatte sich die Suche nach einem Pächter zum einen in die Länge gezogen, da dies in Zeiten von Corona "etwas schwieriger" sei. Zum anderen, so Erdmann, "wollten wir sichergehen, dass wir im zweiten Versuch jemand finden, bei dem man sicher sein kann, dass man die nächsten fünf bis zehn Jahre nichts mehr hört."

Der Brauereidirektor spielt damit auf die jüngsten Pächter an, das Ehepaar Michaela und Herbert Stetter, die das Wirtshaus 2017 übernommen hatten, dann aber nur zweieinhalb Jahre blieben. Im Herbst 2019 trennte sich die Brauerei Aying von ihnen - "in beiderseitigem Einvernehmen", wie es damals hieß. Seither war die Brauerei auf der Suche nach einem Wirt für das 1877 eröffnete Gasthaus, das die Keimzelle der Unternehmensdynastie der Familie Inselkammer darstellt, die heute zu den bekanntesten in der Region zählt. Entsprechend hoch sind die Erwartungen in der Firmenzentrale im nahen Aying, die nun also Michael Öchsl und Martin Wanke erfüllen sollen.

Die Brauerei Aying hat hohe Erwartungen an die neuen Pächter

"Wir machen einen kompletten Neustart. Alles, was früher war, wird beiseite geschoben", sagt Öchsl. "Wir wollen aus dem Gasthaus wieder ein Aushängeschild für die Brauerei machen." Der 30-Jährige kennt die traditionsreiche Wirtschaft noch aus seiner Kindheit, schließlich hat seine Tante in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gelebt. Zuletzt arbeitete Öchsle seit 2012 als Küchenchef im Wirtshaus am Bavariapark, wo auch sein Kompagnon Martin Wanke elf Jahre lang tätig war.

Nun übernehmen die beiden also gemeinsam das Gasthaus Inselkammer, das drinnen und draußen über jeweils circa 120 Sitzplätze verfügt. Dazu kommen drei Gästezimmer, die man frisch renoviert habe, so Öchsle, sowie der Festsaal, in dem vor allem Hochzeiten, Feiern und Veranstaltungen stattfinden sollen. Und dann gibt es noch den idyllisch gelegenen Biergarten mit seinen bis zu 300 Plätzen, wo man laut dem Wirt ausschließlich auf Selbstbedienung setzen wird. Ausgeschenkt wird natürlich das Bier der Ayinger Brauerei - und zwar aus Holzfässern, wie Öchsle betont.

Ein genauer Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest. Jedoch wolle man auf jeden Fall vor Ostern aufsperren, sagt der Wirt. "Das Haus soll familiär aufgezogen werden", verspricht Öchsle. Entsprechend werde man auch den Spielplatz im Außenbereich wieder herrichten. Unter den Vorgängern von Öchsle und Wanke hatten sich im Gasthaus Inselkammer sowohl der Andrang als auch die Begeisterung der Siegertsbrunner in Grenzen gehalten. Und dennoch gibt sich Brauereidirektor Helmut Erdmann betont zuversichtlich, was die anstehende Wiedereröffnung angeht: "Ich bin sehr optimistisch", sagt er, "dass das mit den zwei neuen Wirten sehr gut funktionieren wird."