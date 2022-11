Er geht gedanklich gern durch die Irrungen und Wirrungen der Geschichte und deckt überraschende Querverbindungen auf. Daraus entwickelt Stefan Kröll dann in kultiviert verschmitztem Bairisch satirische Spitzen und Anekdoten: Es geht um die Verbindung von Globalem mit Lokalem, von Geschichte und schrägem persönlichen Humor. An diesem Samstag, 3. Dezember, wird der in Feldkirchen-Westerham geborene Kabarettist sein neues Soloprogramm "Aufbruch" im Gasthaus Inselkammer in Siegertsbrunn präsentieren und dabei eventuell sogar eine bayerische Antwort auf die von Goethe inspirierte Frage nach des "Pudels Kern" liefern. Der Abend in der Reihe "Brotzeit & Spiele" beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es über www.kartenengl.de