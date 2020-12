Der Täter war am vergangenen Montag am S-Bahnhof Unterhaching (Archivbild) in den vorderen Wagen eingestiegen.

Von Wolfgang Krause

Der Mann, der am Montag vor einer Woche in der S-Bahn von Unterhaching nach München zwei Mädchen begrapscht hat, sitzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der 40-Jährige aus Unterhaching am Freitagmorgen in der S-Bahn festgenommen und anschließend dem Haftrichter vorgeführt. Dem Mann wird vorgeworfen, eine Zwölfjährige und eine 15-Jährige in der S-Bahn sexuell genötigt zu haben. Dass er jetzt gefasst wurde, ist nach Angaben der Bundespolizei vor allem der tatkräftigen Unterstützung der 15-Jährigen und einer gleichaltrigen Zeugin zu verdanken. Die Beamten bedanken sich ausdrücklich bei den beiden Mädchen und ihren Erziehungsberechtigten.