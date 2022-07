Der Feldkirchner Gemeinderat hat den Weg frei gemacht für die weitere Umsetzung einer Seniorenwohnanlage an der Dornacher Straße 9: In seiner jüngsten Sitzung veranlasste das Gremium die nötige Flächennutzungsplanänderung des Grundstücks vom Gewerbegebiet zum allgemeinen Wohngebiet und genehmigte den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Auf dem gut 4000 Quadratmeter großen Areal nördlich der Bahnlinie und südwestlich des Wohngebiets Dornacher Feld sollen in zwei Gebäuden 70 barrierefreie Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen für Senioren entstehen. Zusätzlich sollen in den Häusern Gemeinschaftsflächen und ein Bereich zur Tagespflege untergebracht sein, beides soll vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben werden.

Das Vorhaben ist unter den Feldkirchner Gemeinderäten umstritten. Bei der ersten öffentlichen Abstimmung hatte eine knappe Mehrheit im Bauausschuss die Errichtung befürwortet, in einer darauffolgenden erneuten Beratung im Gemeinderat war es zum Eklat gekommen: Die Fraktionen der CSU und der SPD hatten geschlossen den Sitzungssaal verlassen, da ohne Diskussion abgestimmt werden sollte. Hitziger Streit blieb in der jüngsten Sitzung aus, dennoch fielen die Entscheidungen mit neun zu sieben Stimmen knapp aus.