28. April 2019, 22:28 Uhr Seniorenheim Standortsuche mit Hilfe von Experten

Der Gemeinderat beschließt, ein Planungsbüro bei der Auswahl des geeigneten Areals mit einzubeziehen

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Bei der Suche nach einem Ersatzstandort fürs Seniorenheim am Hachinger Bach will die Gemeinde einen Experten mit ins Boot holen. Wie der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat, soll die Verwaltung Angebote von diversen Planungsbüros für eine Machbarkeitsstudie einholen. Diese wird drei mögliche Standorte prüfen: das gemeindeeigene Areal neben dem Wolfschneiderhof, die Kegelfelder, die mehreren Grundstückseignern gehören, und ein Gebiet westlich des S-Bahnhofs an der Mehlbeerenstraße, das im Besitz der Firma Rock Capital ist.

Das Unternehmen aus Grünwald hat vergangenes Jahr die Seniorenwohnanlage an ihrem jetzigen Standort am Hachinger Bach gekauft, die vom Diakoniewerk Hohenbrunn betrieben wird. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig; zudem läuft der Mietvertrag der Diakonie 2023 aus. Danach will Rock Capital das Grundstück mutmaßlich anderweitig nutzen, weshalb die Kommune einen Ersatzstandort sucht. Im Januar hatte der Gemeinderat die Grundstücke an der Mehlbeerenstraße sowie neben dem Wolfschneiderhof in die Auswahl genommen. Nachdem die Initiative Lebenswertes Taufkirchen dies gefordert hatte, trug Bauamtsleiter Stefan Beer nun einen Zwischenbericht über die bisherigen Erkenntnisse vor. Es habe sich gezeigt, sagte Beer, dass die Erschließung des Areals neben dem Wolfschneiderhof prinzipiell möglich sei - sofern die benachbarten Grundstücksbesitzer mitspielten. "Hier haben alle ihre Bereitschaft signalisiert." Wolle man die Zufahrt von Norden über die Straße Am Heimgarten herstellen, müsse man mit Kosten von rund 180 000 Euro rechnen. Alternativ könnte das Areal mittels einer Brücke über den Hachinger Bach erschlossen werden, die je nach Lage mit geschätzten 300 000 oder 180 000 Euro zu Buche schlagen würde, so Beer. Über die Kegelfelder als Standort könne er noch nichts sagen, da die Gespräche mit den Grundstückseignern noch anstünden. Und das fast 6000 Quadratmeter große Areal an der Mehlbeerenstraße habe man nicht näher untersucht, da es zu klein sei. Schließlich habe er von der Vorsitzenden des Diakoniewerks, Heike Winkler, die Auskunft erhalten, dass für ein neues Seniorenheim samt Betreutem Wohnen und Wohnungen für die Mitarbeiter rund 10 000 Quadratmeter Fläche nötig seien.

Mit dieser Aussage zeigten sich einige Gemeinderäte nicht zufrieden. So meinte David Grothe (Grüne), dass sich die Größenangabe nicht auf die Grundfläche, sondern auf die Nutzfläche des Gebäudes beziehe. "Und es ist ja durchaus möglich, auf mehreren Etagen zu bauen." Derweil sagte Beatrice Brückmann (ILT), "dass Frau Winkler hier hoch pokert. Sie setzt uns dauernd unter Druck. Vielleicht sollten wir mal bei einem anderen Träger anfragen." Diese Kritik wies Hildegard Riedmaier (CSU) zurück: "Sie urteilen hier über einen Menschen, der sich wirklich für andere engagiert."

Auf Vorschlag von Peter Hofbauer (FW) und Matteo Dolce (SPD) kam das Gremium schließlich überein, ein Planungsbüro mit einzubeziehen. "Wir brauchen bei dem Thema einen Profi. Da muss ein Planer ran, bei dem wir uns rückversichern können, dass wir in die richtige Richtung planen", sagte Dolce.