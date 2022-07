Bürgermeister Hans Sienerth (vorne) steht mit seinen Stellvertretern Sabine Hüttenkofer und Peter Schneider am Grill.

Seniorenbeauftragte Jessica Bauner hatte für das Seniorenprogramm der Gemeinde Straßlach-Dingharting heuer die Idee, zum Abschluss des ersten Halbjahres gemeinsam mit Senioren und den Bürgermeistern ein Grillfest zu organisieren. "Es ist schön mit anzusehen, dass man wieder Zusammenkommen und die Zeit in der Gemeinschaft genießen darf", findet Bauner. Die Reihe von Spaziergängen durch die Gemeinde, gemeinsame Kaffeerunden und ein Workshop im Umgang mit den digitalen Medien wurde von dem Fest unter diesem Motto "Gemeinsam Zeit verbringen" gekrönt. "Ich habe noch nie für so ein anspruchsvolles Publikum am Grill gestanden", sagt Bürgermeister Hans Sienerth, der als Grillmeister von seinen Stellvertretern Peter Schneider und Sabine Hüttenkofer verstärkt wurde. Auf den Ausbau der Stelle der Seniorenbeauftragten, die intensive Suche nach einem "Bufdi" für die Gemeinde und die Förderung des Busverkehrs sind die Bürgermeister ebenfalls stolz.