Patin Sue Heine und ihre Seniorin telefonieren einmal die Woche. Mal landen sie dabei in der Kindheit der alten Dame, manchmal bleibt das Gespräch eher kurz.

Ehrenamtliche wie Sue Heine übernehmen In Taufkirchen und Unterhaching Patenschaften für alte Menschen. Kontakt halten sie derzeit vor allem am Telefon.

Von Claudia Wessel, Unterhaching

Einmal hörte Sue Heine regelrecht die Erleichterung am anderen Ende der Telefonleitung. Eineinhalb Woche lang hatte sie es nicht geschafft, die Seniorin anzurufen. "Es war einfach zu viel los." Als sie dann doch endlich die Nummer wählte, wie immer spontan und ohne eine verabredete Uhrzeit, fiel der 86-Jährigen laut Heine hörbar ein Stein vom Herzen und sie sagte: "Ich habe mir ja schon Sorgen gemacht." Die Sorge kann vieles gewesen sein: dass ihrer Patin etwas zugestoßen sei, dass sie keine Lust mehr habe oder krank geworden sei. Die Sorge kann aber auch einfach die Angst vor erneuter Einsamkeit gewesen sein. Denn unter dieser hatte die Unterhachinger Seniorin durch Corona sehr gelitten. Vor eineinhalb Jahren freute sie sich daher sehr, in der 62-jährigen Sue Heine eine regelmäßige Gesprächspartnerin gefunden zu haben.

"Wir kennen viele ältere Menschen, die eine Menge Zeit mit ihren eigenen Gedanken verbringen, obwohl sie diese gern mit Jüngeren teilen würden", schreibt Annett Lütke-Holz auf der Homepage der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen. Sie ist die Ansprechpartnerin für die Vermittlung von Patenschaften für Senioren und sie würde gerne öfter angerufen werden. Denn noch viel zu wenige Menschen nutzen das Angebot der Nachbarschaftshilfe, und zwar auf beiden Seiten. Viele Menschen wissen nicht, dass sie älteren Mitbürgern ganz leicht ehrenamtlich helfen könnten, indem sie ihnen einfach ihr Ohr leihen. Und vor allem wissen auch viele Seniorinnen und Senioren nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. So mancher mag auch daran zweifeln, ob Kontakte in Corona-Zeiten überhaupt möglich sind. Doch da hat die Nachbarschaftshilfe eine gute Lösung gefunden: Sie bietet jetzt auch Telefonpatenschaften an.

Sue Heine hat ihre Seniorin bisher einige wenige Male persönlich getroffen. Zuerst suchte die alte Dame Hilfe beim Anmelden im Impfzentrum. Zufällig hatte Heine sich gerade bei der Nachbarschaftshilfe gemeldet, denn sie hatte eine Anzeige gesehen, in der Seniorenpaten gesucht wurden. Sie machte sich sofort nützlich und fuhr die Seniorin zum Impftermin. Danach besuchte sie sie noch einmal in ihrer Wohnung. Sich vor dem Telefonieren persönlich kennenzulernen, sei schon wichtig, findet Heine. Bei ihr und der 86-Jährigen war es Sympathie auf den ersten Blick. Mit dieser Basis ging das Plaudern am Telefon natürlich viel leichter.

Die Gespräche sind mal länger und mal kürzer, je nachdem wie es gerade passt

Wer sich das nun etwas verkrampft vorstellt, irrt. Zumindest für Sue Heine "ergeben sich die Gesprächsthemen ganz locker", wie sie erzählt. Sie hört ihrer Seniorin gerne zu, wenn diese aus ihrem Leben erzählt. Sie stammt von einem Bauernhof in Niederbayern. "Da wollte sie aber unbedingt weg", hat sie Heine berichtet. Sie wollte in die Stadt und wurde Krankenschwester. Bald lernte sie ihren Mann kennen, der genau wie sie sehr sportlich war. "Zusammen haben sie sehr viel unternommen, sie waren ein lebenslustiges Paar", hat Heine erfahren. Da ihre Eltern nicht mehr leben, freut es sie besonders, mit einer Frau aus der Generation ihrer Eltern zu sprechen.

Vielleicht aufgrund ihrer Sportlichkeit ist die alte Dame noch sehr selbständig und mit ihrem Rollator "jeden Morgen und Nachmittag unterwegs", wie Heine weiß. Ihre spontanen Anrufe einmal die Woche legt sie daher entweder auf den späten Vormittag oder auf den Samstag. Sie fragt sie dann, wie es ihr gesundheitlich geht, wie die Zuckerwerte sind - im Dezember ist auch die Patin mal erschrocken, als sie die Dame nicht ans Telefon bekam, sie war in der Klinik gelandet. Und sie erkundigt sich, ob die 86-Jährige irgendetwas braucht. Doch vom Einkaufen bis zum Wahrnehmen von Arztterminen macht diese noch alles selbst. Nur Essen auf Rädern hat sie sich organisiert. Manchmal kommen sie dann vom Hundertsten ins Tausendste bei den Gesprächen und sind bald wieder in der Kindheit der Seniorin gelandet. Manchmal aber passt es dieser auch gerade nicht und das Gespräch wird eher kurz. So wie es keine festen Uhrzeiten und Tage gibt, gibt es auch keine feste Gesprächsdauer. Das können sich beide nach Bedarf einrichten. Sue Heine versichert der Seniorin auch immer wieder, dass sie sich bei ihr melden kann, wenn sie irgendetwas braucht. Das war bisher noch nicht der Fall, doch es ist sicher ein beruhigender Gedanke.

Im Frühling, "wenn Corona endlich vorbei ist", so Heine, haben die beiden Unterhachingerinnen viel vor. "Da möchten wir zusammen rausgehen, mal irgendwo Kaffee trinken und ich möchte auch mal mit ihr eine Ausfahrt mit dem Auto machen." Die Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen würde sich freuen, wenn sich noch viele solcher fröhlichen Freizeit-Paare finden und wünscht sich, dass man vor allem auch den Senioren weitersagt, dass es die Möglichkeit gibt. Corona hin oder her.