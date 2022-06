Eine 50 Jahre alte Wolfratshauserin ist am Dienstag in einem Wald bei Sauerlach mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 13.30 Uhr auf der Staatstraße 2070 von Altkirchen kommend in Richtung Sauerlach unterwegs. Vermutlich auf Grund von Sekundenschlaf geriet sie zunächst auf die Gegenfahrbahn und fuhr dann nach links in den Wald, wo ihr Wagen gegen einen auf dem Boden liegenden Baumstamm prallte. Ein entgegenkommender Lastwagenfahrer konnte zuvor durch eine Vollbremsung gerade noch einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die Frau wurde mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen gesperrt, die Verkehrsbehinderungen hielten sich aber in Grenzen. Die 50-jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.