16. August 2019, 22:07 Uhr Segnung in Haar Göttlicher Beistand für Mensch und Tier

Pfarrer Stephan Ostrowitzki segnet an Mariä Himmelfahrt Haustiere und schaut bei einem benachbarten Pferdehof vorbei

Nicht nur Menschen brauchen von Zeit zu Zeit göttlichen Beistand, sondern auch die lieben Vierbeiner: Das hat die Tiersegnung von Heilig-Kreuz im Haarer Ortsteil Gronsdorf gezeigt. Zahlreiche Gläubige waren an Mariä Himmelfahrt mit ihren Hunden und Katzen gekommen, um ihre felligen Begleiter von Pfarrer Stephan Ostrowitzki segnen zu lassen. Dieser eilte anschließend auf den benachbarten Pferdehof, um dort sämtliche Tiere, einschließlich der Schwalben und ein paar verschreckten Hühnern, den Segen zu geben. Der Mensch trägt nach christlicher Überzeugung Verantwortung für die Geschöpfe und die gesamte Natur. Durch Tiersegnungen wird dieses Verhältnis von Mensch und Tier in der Liturgie zum Ausdruck gebracht. Tiersegnungen können die Schönheit der Schöpfung und ihre Bewahrung zum Inhalt haben oder auch den Dank an Gott für die Geschöpfe in den Mittelpunkt stellen. Der Mensch bringt sich dabei mit seinen Anliegen und Sorgen in die Gebete und liturgischen Handlungen ein und bittet stellvertretend für andere, in diesem Fall seine vierbeinigen oder gefiederten Freunde, um Beistand.