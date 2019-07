8. Juli 2019, 21:38 Uhr Schulwettbewerb Mit Englisch zum Erfolg

Sechs Schüler aus dem Landkreis holen Preise beim Fremdsprachen-Wettbewerb

Von Marie Heßlinger, Unterhaching

Leo Kohler hat sich Anfang des Jahres freiwillig einer Prüfung in Englisch gestellt. Er löste Aufgaben zu Hör- und Leseverständnis, Landeskunde und Schreibfähigkeiten. Außerdem reichte der Zehntklässler ein kreatives Video ein, in dem er einen besonderen Charakter auf Englisch vorstellen sollte. Die Mühe hat sich gelohnt: Beim Landeswettbewerb für Fremdsprachen hat der 16-Jährige einen Preis gewonnen.

Vergangene Woche verlieh das Kultusministerium bei einer Feier am Dachauer Josef-Effner-Gymnasium die Preise an die Teilnehmer aus ganz Bayern. Leo Kohler hatte dabei besonderes Glück: Er war unter den 40 Gewinnern eines zweiten Preises. Weil ihm aber versehentlich angekündigt worden war, er würde einen ersten Preis gewinnen, erhielt er trotzdem 100 statt 70 Euro, sowie einige Sachgeschenke. Für das Video hatte der Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching einen Charakter aus dem Videospiel "Bioshock" gewählt, das er zu dieser Zeit spielte. Über seine kapitalistisch denkende Figur sagte Leo: "Er ist eine fehlerhafte Person und ich finde seine Ansichten nicht gut, aber trotzdem respektiere ich sie." Das gewonnene Geld möchte Leo in seine Elektronik-Projekte stecken, an denen er in seiner Freizeit bastelt. Später möchte er dieses Hobby fortsetzen und eine Naturwissenschaft studieren. "Englisch ist eine notwendige Sprache, wenn man in so einen Bereich gehen möchte", sagte der Zehntklässler. Außerdem könne er sich vorstellen, im Ausland zu arbeiten.

Genau eine solche Einstellung ist es wohl, die der Wettbewerb fördern möchte. "Sprachen sind der Schlüssel zu anderen Kulturen", schwärmt Sabine Lenz, Landesbeauftragte des Wettbewerbs. Das Projekt solle für "Toleranz, Gemeinsamkeit und vielfältige Verständigung stehen." Dass allein in Bayern 484 Schüler beim Wettbewerb mitgemacht haben, findet die Lehrerin "wahnsinnig erfreulich."

Aus dem Landkreis München gewannen außer Leo Kohler fünf weitere Schüler einen Preis. Die 16-jährige Tania-Maria Zegrea vom Gymnasium Kirchheim holte einen zweiten Preis im Einzelwettbewerb Englisch. Bereits vergangenes Jahr hatte sie bei dem Wettbewerb in Französisch mitgemacht, aber keinen Preis gewonnen. Jetzt kündigte sie an: "Das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass ich bei dem Wettbewerb auf dem Podium stehe." Nächstes Jahr werde sie mit den Sprachen Englisch und Französisch antreten. Als Team gewannen außerdem Anna Marquardt, Sophie Lehmann, Franzisca Vestner und Jana-Marie Kamm. Die vier Schülerinnen der Klasse 7e des Gymnasiums Oberhaching holten einen dritten Preis. Zusammen mit ihren Lehrerinnen Ulrike Natzer und Ruth Beyer hatten sie für den Wettbewerb ein deutsch-französisches Video entwickelt.