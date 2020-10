Um in Corona-Zeiten großes Gedränge in Schulbussen zu vermeiden, fahren derzeit bayernweit 350 Verstärker, die vom Freistaat finanziert werden. Allerdings läuft die Unterstützung für diese zusätzlichen Busse im Schülerverkehr Ende Oktober aus. Viel zu früh, finden die Landtags-Grünen und fordern daher die Staatsregierung auf, die finanzielle Unterstützung der Kommunen bis zum Ende der Pandemie zu verlängern. Ihr verkehrspolitischer Sprecher, Markus Büchler aus Oberschleißheim, sagt: "Für wirksamen Infektionsschutz und einen dauerhaft gewährleisteten Regelschulbetrieb brauchen wir gerade in der kalten Jahreszeit Abstand auch in Schulbussen." Das Thema sei drängend, da Städte und Gemeinden ihr Schulbusangebot jetzt planten.