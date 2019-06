5. Juni 2019, 22:15 Uhr Schulfinanzierung Teure Scheidung

Weil die Nachbargemeinde den Bau des neuen Schulcampus nicht mitträgt, will sich Oberhaching nun die Anteile am Zweckverband der Taufkirchner Realschule auszahlen lassen

Von Michael Morosow, Oberhaching/Taufkirchen

Mit ihrem Veto verhinderte die Gemeinde Taufkirchen, dass der Schulcampus mit Fachober- und Realschule in Oberhaching unter dem Dach des Zweckverbandes des Gymnasiums Oberhaching gebaut und verwaltet wird. Als Grund für die Ablehnung wurde die Sorge genannt, dass mit einer Erweiterung des Zweckverbandes weitere Kosten in Höhe von bis zu drei Millionen Euro auf die ohnehin klamme Gemeinde zukommen würden. Mit einer Einsparung in dieser Höhe kann Taufkirchen aber voraussichtlich doch nicht rechnen, weil die Gemeinde Oberhaching nun wohl den Zweckverband der Realschule Taufkirchen verlässt und sich die Anteile auszahlen lässt.

Am Dienstagabend hat der Oberhachinger Gemeinderat einstimmig beschlossen, nicht nur die Neugründung eines Zweckverbandes, möglicherweise mit der Gemeinde Straßlach-Dingharting als Mitglied, anzustreben, sondern gleichzeitig die Modalitäten eines Austritts aus dem Zweckverband Staatliche Realschule Taufkirchen von der Verwaltung prüfen zu lassen. Nachdem die Taufkirchner Realschule erst neu gebaut worden ist, sei eine nicht unerhebliche Summe an Rückzahlung zu erwarten, heißt es in der Beschlussvorlage des Oberhachinger Gemeinderats. Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) geht davon aus, dass eine siebenstellige Summe ("mehr als eine Million, weniger als drei Millionen Euro") an Oberhaching zurücküberwiesen werden muss.

Nach dem Rückzug der Taufkirchner hatte die Gemeinde Oberhaching zwar auch die Möglichkeit, eine Zweckvereinbarung mit dem Landkreis München einzugehen. Naheliegender aber sei, einen zweiten Zweckverband zu gründen, sagte Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) in der Sitzung am Dienstag. Der Grund liegt auf der Hand: Bei einer Zweckvereinbarung würden die zuwendungsfähigen Baukosten für die Realschule zwar zu 70 Prozent vom Landkreis getragen. Die restlichen Kosten, die auf rund 18 Millionen Euro geschätzt werden, entfielen aber komplett auf die Gemeinde Oberhaching. Wesentlich günstiger käme die Gemeinde davon, wenn ein Zweckverband mit den Gemeinden Sauerlach, Grünwald und Straßlach-Dingharting gegründet würde. Der Finanzierungsanteil für Oberhaching würde sich dadurch voraussichtlich auf rund zehn Millionen Euro reduzieren, hieß es in der Gemeinderatssitzung.

Auch eine vorläufige Kostenverteilung in dem neu zu gründenden Zweckverband hat die Gemeinde bereits aufgestellt, wobei Bürgermeister Schelle Wert auf die Feststellung legt, dass nicht auf den Cent genau gerechnet werden könne. Ausgehend von circa 19 Millionen Euro, die das Gebäude der Realschule, die Turnhalle und die Außensportanlagen kosten werden, stellte die Gemeinde zwei Rechnungen auf - eine mit und eine ohne Beteiligung der Gemeinde Straßlach. Eine Kostenverteilung mit Straßlach im Boot sähe Grünwald mit 2,1 Millionen Euro in der Pflicht, Oberhaching mit 9,9 Millionen Euro, Sauerlach mit 5,7 Millionen Euro und Straßlach mit 1,33 Millionen Euro. Macht Straßlach nicht mit, erhöhen sich die Anteile entsprechend für die dann drei verbleibenden Gemeinden.

"Grundsätzlich stehen wir zu unserer Verantwortung", sagt Straßlachs Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei). Ein Beitritt seiner Gemeinde zum Zweckverband sei bereits vor eineinhalb Jahren Thema im Gemeinderat gewesen. Damals habe man von einer Zustimmung aber abgesehen, weil zu diesem Zeitpunkt die Beteiligungen von Sauerlach und Taufkirchen und somit die Zusammensetzung des Zweckverbandes nicht klar gewesen seien.

Inzwischen aber hätten sich die Vorzeichen geändert, nicht zuletzt nach der Entscheidung des Landkreises, künftig bei der Realschule Oberhaching und dem künftigen Gymnasium in Sauerlach 70 Prozent der Baukosten zu übernehmen, was etwa der Hälfte der Gesamtkosten entspricht. Nunmehr warte man auf die offizielle Mitteilung über die Besetzung des neu zu gründenden Zweckverbandes und einer genaueren Kostenaufteilung. "Wir brauchen klare Daten, dann äußern wir uns", so Sienerth.

Sollte die Gemeinde Oberhaching tatsächlich aus dem Zweckverband der Realschule Taufkirchen aussteigen, hätte das auch kostspielige Folgen für die Gemeinde Unterhaching, die ebenfalls Zweckverbandsmitglied ist. Ihre prozentuale Beteiligung an den Unterhaltskosten würde entsprechend ansteigen.