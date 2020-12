Von Irmengard Gnau, Unterhaching

Maxi und Kristeena untersuchen die neuen Tablets neugierig. Die beiden besuchen die Klasse 8/9 des Förderzentrums Schwerpunkt geistige Entwicklung (FZGE) in Unterhaching. Anfang Dezember hat ihre Schule als eine der ersten Landkreisschulen vom Medienzentrum 30 nagelneue Geräte in Empfang nehmen dürfen für den Unterricht aus der Distanz. Dass seit Mittwoch vergangener Woche wieder alle Schüler daheim den Schulstoff verfolgen müssen, das hatte dabei freilich niemand gehofft. Immerhin sind nun alle Kinde und Jugendlichen des Förderzentrums für die Situation gerüstet. "Dank der neuen Ausleihgeräte können nun auch die Schüler und Schülerinnen, die zuvor über kein digitales Endgerät verfügt haben, an unseren regelmäßigen Morgenkreisen per Videokonferenz teilnehmen", sagt Alexander Sali, der Konrektor und Systembetreuer der Schule. Denn digitales Lernen spielt auch im Lehralltag des Förderzentrums eine wichtige Rolle - erst recht in Zeiten von Corona.

Das Förderzentrum mit seinen 86 Schülern, 20 Lehrkräften und neun Pflegekräften ist die kleinste Schule in der Verantwortlichkeit des Landkreises. Nun sind sie auch "Modellschule" für Leihgeräte. "Wir freuen uns zu zeigen: Digitale Förderung macht auch vor unserem Förderschwerpunkt nicht Halt", sagt Rektorin Ricarda Friderichs. Immer wieder begegnen die Lehrkräfte Vorbehalten, dass Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung digital nicht unterrichtet werden könnten. Das aber weiß das FZGE zu widerlegen. Digitale Hilfsmittel könnten den anschaulichen direkten Unterricht der Lehrerinnen und Lehrer sehr gut ergänzen, sagt Friderichs. Durch Visualisierungsprogramme beispielsweise. Außerdem im Bereich Kommunikation: Kinder, die nicht sprechen können, mussten früher auf klobige Sprachcomputer zurückgreifen; heute können sie eine App für unterstützende Kommunikation auf ihrem Tablet oder Handy benutzen und mit dieser Hilfe beispielsweise im Café etwas bestellen. Damit wird das Tablet oder Handy zu weit mehr als einem technischen Gadget, sagt Konrektor Sali: "Das Tablet kann ein Gerät sein, das hilft, an der Gesellschaft teilzunehmen." Damit ist die Technik ein wertvolles Werkzeug, ist die Schulleiterin überzeugt. "Wir müssen unsere Schüler auf die digitale Welt vorbereiten - unsere Welt ist nun einmal digital", sagt Friderichs.

Die Corona-Pandemie hat diesen Prozess noch einmal rasant beschleunigt. Spätestens nachdem zwei Klassen des FZGE im Herbst für je 14 Tage in Quarantäne gehen mussten, waren sich alle im Kollegium einig, dass es notwendig war, die Kompetenzen im Digitalen schnell zu erweitern - und zwar für die gesamte Schulfamilie. Schon lange haben Konrektor Sali und seine Kollegen ihre Klassen mit Trockenübungen auf den Distanzunterricht vorbereitet. Jede und jeder sollen sein Tablet oder Laptop bedienen können und die wichtigsten Apps kennen, mit denen der Unterricht von daheim gestaltet wird. Dazu zählt zum Beispiel ein Programm, das den Wochenplan mit allen Aufgaben und Lerninhalten an einer digitalen Pinnwand sichtbar und nachvollziehbar macht. Videos und Links finden dort ebenso Platz wie Arbeitsmaterial, mit dem die Schülerinnen und Schüler zuhause lernen können. Damit der Digitalunterricht gelingt, ist es wichtig, dass die Schüler selbständig und reflektiert mit ihren Geräten umgehen können, sagt Sali.

Voraussetzung dafür ist freilich, dass auch die Lehrkräfte mit den Programmen umzugehen wissen und die verschiedenen Möglichkeiten kennen. Wie erstelle ich am besten ein Erklärvideo? Wie verbinde ich das Tablet mit der interaktiven Tafel, bastle ein digitales Puzzle, Memory oder Quiz? All solcher Fragen nimmt sich Sali als Systembetreuer der Schule an. In wöchentlichen Fortbildungen - natürlich online - greift er seinen Kolleginnen und Kollegen unter die Arme. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wie die Homepage des Förderzentrums beweist. Damit auch die Eltern mitgenommen werden auf dem Weg, hängt die Schule etwa Erklärvideos zur Kommunikationsplattform an den Elternbrief an. Außerdem können sich Mütter und Väter mit Fragen an die Klassenlehrer oder Systembetreuer Sali richten.

Was keine App allerdings ersetzen kann, ist das persönliche Gespräch. Um das Bedürfnis ihrer Schüler nach Kontakt und einem Klassengefühl zu erfüllen, treffen sich die einzelnen Klassen regelmäßig zu virtuellen Morgenkreisen. Auch direkte Gespräche mit den einzelnen Schülern bieten die Lehrkräfte an. Die Morgenkreise werde man auch jetzt, nach dem so abrupten Ende des Präsenzunterrichts, noch bis zum 22. Dezember beibehalten, sagt Sali, damit zumindest der gemeinsame Austausch in der Klasse erhalten bleibt.