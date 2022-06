Im Landkreis München haben vier Schulen das Schulprofil "Inklusion": die Grundschule Taufkirchen am Wald, die Mittelschule Unterschleißheim, die FOS/BOS Unterschleißheim und das Gymnasium Unterföhring (für Hörgeschädigte). Partnerklassen gibt es an der Grundschule Sauerlach sowie an der Grundschule Kirchheim.

Außerdem gibt es drei Förderzentren des Landkreises: 105 Mädchen und Buben besuchen in diesem Schuljahr das Förderzentrum mit Schwerpunkt geistige Entwicklung Unterhaching. Am sonderpädagogischen Förderzentrum Rupert-Egenberger-Schule Unterschleißheim (Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, sozial-emotionale Entwicklung) werden 227 Kinder unterrichtet. Die Hachinger Tal Schule Unterhaching besuchen 248 Kinder mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen und sozial-emotionale Entwicklung. In Unterschleißheim ist zudem das Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern mit der Edith-Stein-Schule beheimatet, in Putzbrunn das private Förderzentrum Clemens-Maria-Hofbauer-Schule für sozial-emotionale Entwicklung.

Einzelinklusionsplätze können Eltern in der jeweiligen Grundschule an ihrem Wohnort beziehungsweise an einer weiterführenden Schule beantragen.