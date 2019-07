8. Juli 2019, 21:38 Uhr Schulbauten Ja, aber

Kreis unterstützt Fachoberschule in Germering mit Vorbehalt

Im Gegensatz zur Stadt München hält der Landkreis München an der beabsichtigten Kooperation mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck für die Fachoberschule in Germering grundsätzlich fest. Der Kreisausschuss für Bauen und Schulen hat am Montag seine Absichtserklärung bekräftigt, wonach man sich einen freiwilligen Investitionszuschuss vorstellen kann.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck will dem Provisorium der FOS in Germering einen Neubau folgen lassen. Allerdings hat Landrat Thomas Karmasin (CSU) Zweifel, ob der Kreis die Belastung schultern kann. Grund ist, dass von Seiten der Landeshauptstadt und des Landkreises München konkrete Zusagen für eine Unterstützung fehlen. So hat die Landeshauptstadt entschieden, sich finanziell nicht an einer neuen Fachoberschule in Germering beteiligen zu wollen. Karmasin wollte daraufhin zumindest eine Rückversicherung beim Landkreis München einholen.

"Warum München aus dem Projekt ausgestiegen ist, obwohl man 22 000 neue Einwohner in die Nähe von Germering nach Freiham pflanzt, müssen Fürstenfeldbruck und die Landeshauptstadt untereinander klären", sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) am Montag in dem zuständigen Fachausschuss des Kreistags. Auch der Ausschuss betonte, dass für einen Zuschuss keine Rechtspflicht bestehe. Der Landkreis München wolle in Sachen Fachoberschulen "Selbstversorgung" betreiben, sagte Göbel. Allerdings setze man durchaus darauf, dass die Würmtalgemeinden im Westen von einer neuen FOS in Germering profitieren sollten.