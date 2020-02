Die Scheidung ist vollzogen. Ismaning ist rückwirkend zum 31. Dezember 2019 aus dem Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching ausgeschieden und bekommt insgesamt eine Rückzahlung von 6,147 Millionen Euro. Eine entsprechende Vereinbarung wurde von den Mitgliedern des Zweckverbands - Garching, Unterföhring, der Landkreis München und Ismaning - am Mittwochnachmittag im Garchinger Rathaus unterschrieben. Wann Unterföhring den Zweckverband verlässt, ist noch unklar, doch Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft) legte Wert auf einen Satz im Beschluss, dass seine Gemeinde genau so behandelt wird wie Ismaning im Falle des Ausscheidens.

Landrat Christoph Göbel (CSU) sagte, er sei "ein wenig traurig über die Entwicklung", die "völlig ohne Not" entstanden sei. Hätte man sich schon vor Jahren gleich für drei Gymnasien im Norden entschieden, wäre dieser "Krieg" nicht erst erstanden und es gäbe einen Zweckverband für alle drei Schulen. Nun sei er aber froh, dass die Vereinbarung zustande gekommen ist.

Grund des Ausscheidens ist, dass Ismaning inzwischen über ein eigenes Gymnasium verfügt. Im August 2016 hatte die Gemeinde bereits ihre Absicht erklärt, aus dem Zweckverband auszuscheiden. In der Satzung ist festgehalten, dass Leistungen für das Garchinger Gymnasium zurückbezahlt werden, wenn eine Gemeinde den Aufwand eines weiteren Gymnasiums im Norden des Landkreises übernimmt. Die Rückzahlung richte sich nach den Schülerzahlen. Strittig war unter anderem, wie die Zahlungen für die Containerschule berücksichtigt werden sollten. Gefordert hatte Ismaning 7,747 Millionen Euro. Weil unklar war, wie die Satzung ausgelegt werden sollte und welche Werte als Berechnungsgrundlage dienen sollten, vereinbarte der Zweckverband, Experten hinzuzuziehen. Das zog sich hin. "Der Ball wurde immer wieder in ein anderes Feld gespielt", sagte Greulich. Seiner Meinung nach hätte man die nun vereinbarte Summe schon vor zwei Jahren festschreiben können.

Greulich erinnert noch einmal an die "sehr eigenwillige Regelung im Landkreis München". Demnach beteiligte sich der Landkreis früher mit 30 Prozent an den förderfähigen Kosten beim Bau eines Gymnasiums, 70 Prozent plus Grundstück hatten die Kommunen beizusteuern. Das wurde 2017 rückwirkend bis 1993 geändert, der Landkreis übernimmt nun 70 Prozent, 30 Prozent plus Grundstück bleiben an den Kommunen hängen. Weil die Kostenübernahme rückwirkend gilt, bekam der Zweckverband vom Landkreis knapp 9,5 Millionen Euro überwiesen, davon gingen etwa 3,8 Millionen Euro an Ismaning.

Außerdem zahlte der Landkreis für die Containerschule seinen Beitrag, davon gingen noch einmal 1,514 Millionen Euro an Ismaning. Bleibt noch eine Restsumme von 840 596,08 Euro, die demnächst auf das Konto der Gemeinde Ismaning überwiesen wird. Das Geld kann die Gemeinde gut gebrauchen. Nach Angaben des Bürgermeisters haben ihr neues Gymnasium und die Dreifachturnhalle circa 64 Millionen Euro gekostet, der Ankauf des Grundstücks samt Gebäude ist da noch nicht mitgerechnet. Greulich spricht von einem "pragmatischen Ergebnis". Er findet: "Es wird allen Parteien gerecht."

Nicht ganz so euphorisch sieht es der Garchinger Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD). Das Ausscheiden Ismanings und Unterföhrings belaste den Garchinger Haushalt außergewöhnlich. Die Stadt habe nun eine Schule für 1200 Schüler, alleine hätte sie nur ein Gebäude für 600 Schüler gebraucht. Gruchmann begrüßte, dass der Landkreis einen Großteil der Kosten bei der Scheidung übernommen habe. Für die Zukunft hofft er darauf, dass sich der Landkreis an die deutschlandweite Regelung der Finanzierung angleiche und perspektivisch eine Ausgleichszahlung erfolge. Denn den größten Brocken hat Garching noch vor sich. Unterföhring bekommt ein Darlehen über 25 Millionen Euro zurückbezahlt, in zwei Raten, die laut Gruchmann 2023 und 2025 vorgesehen sind. Alleiniger Schuldner ist nach dem Ausscheiden Ismanings jetzt Garching.