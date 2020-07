Von Michael Morosow, Grünwald

Nach einer starken Leistung unter erschwerten Bedingungen haben die ersten Abiturientinnen und Abiturienten des Grünwalder Gymnasiums bei der Zeugnisvergabe Grund gehabt, unter der Schutzmaske breit zu lächeln. Alle 44 haben die Prüfungen bestanden, fast die Hälfte hatte eine Eins vor dem Komma, sogar eine 1,0 wurde vergeben. Im Durchschnitt verzeichnete der Grünwalder Jahrgang die Note 2,1.

Die Abiturienten hätten in zweierlei Hinsicht ihre Reifeprüfung überstanden, sagte Schulleiterin Birgit Korda am Freitag in ihrer Rede und sprach damit die schwierigen Rahmenbedingungen an, unter denen nach den coronabedingten Schulschließungen der Endspurt hin zu den Prüfungen stattfinden musste. Dass auch die Eltern dabei sein konnten, war wenige Wochen vor der Abiturfeier nicht klar gewesen. Erst 14 Tage zuvor habe Birgit Korda beim Gesundheitsamt unter strikten Hygieneauflagen eine Genehmigung für die Teilnahme der Eltern erreichen können, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Bürgermeister Jan Neusiedl blickte in seiner Rede zurück auf die Schuleinweihung im Jahr 2014, als die jetzigen Abiturientinnen und Abiturienten zu den ersten Schülern im neuen Gymnasium gehörten. "Ich trage meine Amtskette nur selten und zu ganz besonderen Anlässen. Einer davon war die Eröffnung der Schule, ein zweiter ist heute die Verabschiedung der ersten Abiturienten", sagte Neusiedl. Die Abiturienten Chiara Brommer und Maximilian Kantowsky bezeichneten den ersten Abi-Jahrgang halb im Ernst und halb ironisch als "Versuchskaninchen". Stets seien sie es gewesen, die Neuerungen und Verbesserungen am Gymnasium durchgesetzt hätten. Am Ende waren es erfolgreiche Kaninchen-Versuche.