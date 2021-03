Von Magdalena Scheck

Mit Flaschenraketen, Schaumexplosionen, Götterspeisen-Versuchen und Fliegen-Sekreten haben Schüler des Gymnasiums Neubiberg beim Regionalwettbewerb München-Süd von "Jugend forscht" mehrere zweite und dritte Preise erzielt. Gemeinsam in Teams haben die Neuntklässler im vergangenen Halbjahr experimentiert und Projekte entwickelt, die sie nun bei der 56. Ausgabe des Wettbewerbes vorstellen konnten.

Der Regionalentscheid, der normalerweise auf dem Airbus-Gelände in Ottobrunn stattfindet musste wegen der Corona-Pandemie vollständig in Form von Video-Konferenzen ausgetragen werden. Während bei dem Event in den vergangenen Jahren Stände für jedes Projekt aufgebaut, Workshops gegeben, Kontakte geknüpft und persönliche Jury-Gespräche geführt wurden, konnten die Schüler nun ihre Projekte lediglich online präsentieren. Die Teilnahme am Wettbewerb sei eines große Herausforderung für die Schüler gewesen, berichtet Christian Herdt, der Betreuer des Projekts, denn die Jugendlichen fertigten ihre Beiträge in nur acht Wochen an, im Homeschooling und über die Weihnachtsferien. "Dazu gehört auch eine hohe Motivation", sagt Herdt. Doch die Mühen der 14-Jährigen wurden belohnt.

Die Schülerinnen Alix, Ella und Lina erforschten gemeinsam den Aggregatszustand "glibberig" von Götterspeise und testeten im Labor aus, wie sich dieser Zustand verändern lässt. Für ihr Projekt haben die Mädchen einen dritten Preis in der Kategorie Chemie sowie einen Sonderpreis von Plus-Mint für interdisziplinäre Projekte gewonnen. Einen zweiten Preis im Fachbereich Chemie konnte ihr Klassenkamerad Thomas mit seinem Versuch zur Abhängigkeit der Stärke von Explosionen von Außenfaktoren erreichen. Er konstruierte eine sogenannte Flaschenrakete, indem er untersuchte, wie hoch eine Flasche, beeinflusst durch eine explodierende Alkan-Luft-Mischung, fliegen kann. Durch die Flughöhe der Flaschenrakete konnte er die Heftigkeit der jeweiligen Explosion bestimmen. Für seine Arbeit erhielt der Neuntklässler zudem einen Sonderpreis in Form eines Abonnements des Ct-Magazins für Computertechnik.

Detailansicht öffnen Lecker und glibberig: Götterspeise kann man essen oder zum Gegenstand einer Untersuchung machen, wie die Neubiberger Schülerinnen. (Foto: Herdt/Gymnasium Neubiberg)

Auch sein Mitschüler Andreas experimentierte mit Explosionen. Er führte Schaumexperimente durch und untersuchte die Auswirkungen verschiedener Gefäße auf die Reaktionsstärke. Ein weiteres Team bildeten Emma und Nils. Emma erforschte die Lockstoffe, die Fliegen oder Mücken anziehen, und Nils untersuchte Repellents, also Stoffe, mit denen sich diese Tiere vertreiben lassen. Die Schüler erhielten für ihre Projekte einen dritten Preis im Fachbereich Biologie. Betreut wurden die Schüler von Christian Herdt, der als Lehrer für Biologie und Chemie am Gymnasium Neubiberg vor drei Jahren gemeinsam mit Schulleiter Reinhard Rolvering das Projekt der Forscherklassen ins Leben gerufen hat. Die Forscherklasse ist ein freiwilliges Zusatzangebot, bei dem interessierte Schüler des naturwissenschaftlichen Zweiges in der 8. und 9. Klasse, eine Doppelstunde pro Woche, wechselnd von Lehrern aus den Fächern Physik, Chemie, Biologie und Geografie unterrichtet werden.

Der Fokus liegt dabei auf dem praktischen Arbeiten - Experimente und Exkursionen, die im normalen Unterricht zu kurz kommen, werden hier ausgeführt. Vorausgesetzt, die Pandemie lässt dies zu. Aufgrund des aktuellen Homeschoolings müssen die Lehrer auch schon einmal auf andere Unterrichtsmethoden zurückgreifen und zeigen Experimente in einem Livestream. Dabei sei es gar nicht einfach, Jugendliche für Naturwissenschaften und zudem noch freiwilligen Zusatzunterricht zu begeistern, wie Herdt sagt.

Doch das Angebot des Gymnasiums kommt offenbar gut an. Amelie aus der 8. Klasse erzählt: "Ich habe mich für die Forscherklasse entschieden, weil mir Experimentieren einfach Spaß macht. In der Forscherklasse sitzt man nicht nur da und schaut zu, wie Lehrer Experimente durchführen, sondern kann es selbst probieren. Das ist echt cool."

In der 9. Jahrgangsstufe beschäftigt sich die Forscherklasse hauptsächlich mit der Teilnahme an Wettbewerben, wie eben Jugend forscht. Doch das Gewinnen steht für die Schüler dabei nicht an erster Stelle - Spaß, Freude und der Team-Gedanke zählen. Chiara aus der 10. Klasse hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Teampartnerin Ambra an "Jugend forscht" teilgenommen, damals noch live. "Es war schon cool, vor eine Jury zu treten und nicht nur die Meinung unserer Lehrer zu hören, aber uns ging es vor allem darum, das Projekt zusammen zu machen. Wir haben die anderen Teilnehmer auch nicht als Konkurrenten gesehen, sondern haben uns für ihre Projekte interessiert und uns ausgetauscht. Wir wollten einfach mal Teil des Ganzen sein."

Auch Lehrer Christian Herdt ist überzeugt von dem Konzept hinter dem Wettbewerb, denn "es wird sehr darauf geachtet, dass die Schüler mit einem guten Gefühl rausgehen". Ziel einer Teilnahme an solchen Wettbewerben ist für Herdt vor allem, die Motivation und das Interesse der Schüler für die Naturwissenschaften zu fördern. "Das genaue Beobachten, das Stolpern über Dinge und diese dann interessant zu finden - das ist, was zu einem Forschergeist gehört", sagt Herdt. Diese Eigenschaften gilt es für ihn, in der Forscherklasse zu entdecken und die Schüler in ihrem Interesse zu bestärken, sich als Naturwissenschaftler zu fühlen. Für sein Engagement als Talentförderer wurde Herdt nun mit einem Sonderpreis der Heinz- und-Gisela-Friedrichs-Stiftung geehrt.

1372 Teilnehmer "Jugend forscht" gilt als Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb für Forscher und Forscherinnen, mit dem Ziel, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Technik und die Naturwissenschaften zu begeistern und Talente zu fördern. Jedes Jahr finden bundesweit 120 Wettbewerbe statt, bei denen Schüler von der 4. Klasse an bis zum Alter von 21 Jahren teilnehmen können. Allein in Bayern haben sich heuer 1372 Schüler angemeldet. Dabei präsentieren die Schüler ihre Projekte zuerst in Regionalwettbewerben. In der Region München finden diese in München-Nord am Flughafen, München-West an der Technischen Universität und München-Süd auf dem Gelände der Airbus Defence and Space GmbH in Ottobrunn statt. Die Gewinner der Regionalwettbewerbe qualifizieren sich für die Landeswettbewerbe, die Landessieger dürfen dann im Finale, dem Bundeswettbewerb, teilnehmen.

Unterstützung erhielten die jungen Forscher und Forscherinnen zum ersten Mal auch von Frank Haferkorn. Der Physiker leitet das Erfinderbüro Oat-Grain-Innovations (OGIS) in Ottobrunn und hat früher selbst an "Jugend forscht"-Wettbewerben teilgenommen. In diesem Schuljahr beriet er die Forscherklasse neun und steuerte Ideen bei, die insbesondere dem Team Götterspeise zu seinem Projekt verhalfen. Außerdem sponserte er den Teilnehmern T-Shirts für den Wettbewerb. Zusätzlich konnten die Forscherklassen auf die Förderung des Sponsor-Pools-Bayern zählen, der Sensoren zur Messung von elektrischer Leitfähigkeit sowie eine High-Speed-Kamera finanzierte.

Mit dem Gymnasium Neubiberg konnten weitere Schulen aus dem Landkreis anerkennenswerte Preise bei den Münchner Regionalwettbewerben ergattern. Das Gymnasium Ismaning war im Wettbewerb München-Nord mit zwei ersten Preisen erfolgreich. Die 13-jährige Johanna und die 14-jährige Milena haben mit einem Abstandsmesser für Kita-Kinder, der die Kinder bei fehlendem Sicherheitsabstand mit einem akustischen Signal warnt, den ersten Preis in der Kategorie Arbeitswelt von "Schüler experimentieren" gewonnen. Außerdem haben die Fünftklässlerinnen Tanja, Amalia und Diaratou mit ihrer Untersuchung des Wachstums von Kressesamen auf verschiedenen Untergründen den ersten Preis der Biologie erzielt. Das Gymnasium Ismaning wurde als Bayerische Forscherschule des Jahres nominiert, die Betreuerin des Projekts, Bianca Haier, wurde ebenfalls mit dem Sonderpreis der Heinz-und-Gisela-Friedrichs-Stiftung ausgezeichnet.

Auch das Gymnasium Pullach war im Regionalwettbewerb München-Süd erfolgreich. Drei Dreier-Teams konnten sich einen ersten, zweiten und dritten Preis sowie zwei Sonderpreise sichern. Olivia und Moritz vom Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching haben mit ihren Projekten im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften einen dritten und einen ersten Preis gewonnen. Der 18-jährige Thomas vom Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching (erster Preis) sowie Julia und Noella vom Gymnasium Kirchheim (zweiter Preis) gehörten zu den Besten in der Kategorie Chemie. Die Schüler und Schülerinnen auf den ersten Plätzen haben sich mit diesen Leistungen für die Jugend forscht Landesentscheide qualifiziert.