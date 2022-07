Von Stefan Galler und Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Geht es nach den Schülern, ist die Sache ganz einfach. "Die Schülerbeförderung sollte für alle kostenlos sein", sagt Marlena Thiel, die im Haarer Gymnasium die elfte Klasse besucht. Thiel ist Mitglied im Landesschülerrat und hat als solches die Belange aller Schülerinnen und Schülerinnen im Blick - vor allem auch jener im Landkreis München, für die künftig Zuschüsse für den Schulweg gestrichen werden. "Ich finde es natürlich nicht gut, dass die Förderung wegfällt. Jeder und jede sollte in dem Dschungel die Möglichkeit haben, kostenfrei zur Schule zu kommen", so Thiel.

Der "Dschungel", den die Gymnasiastin benennt, ist in der "Verordnung über die Schülerbeförderung" des Freistaats Bayern geregelt. Danach besteht ein Rechtsanspruch auf die Erstattung der Kosten für die Schülerbeförderung von der fünften Klasse an, ab einem Schulweg von drei Kilometern und zur nächstgelegenen Schule. Welche das ist, hängt auch von der gewählten Schulart oder einer Ausbildungs- und Fachrichtung ab. Will ein Schüler also eine Schule mit einer ganz bestimmten Fachrichtung besuchen, die etwa nur im Landkreis Dachau angeboten wird, gilt diese Einrichtung automatisch als nächstgelegene Schule.

"Dieser Weg entspricht nicht dem liberalen Gedanken", sagt ÖDP-Kreisrätin Wrobel

Der Landkreis München ist von dieser Praxis bisher abgewichen und hat als freiwillige Leistung auch Zusatzkosten übernommen, wenn Schüler eine weiter entfernte Schule als die nächstgelegene gewählt haben. Diese Praxis hat der Kreistag am Montag auf Empfehlung des Kreisausschusses in Teilen wieder zurückgenommen: Zusätzlich anfallende Kosten werden künftig nur noch dann erstattet, wenn die nächstgelegene Schule nicht mehr aufnahmefähig ist. Die Motivation der Kreispolitik: Der Landkreis München hat in den vergangenen Jahren das Angebot an eigenen Schulen massiv ausgebaut, die Eltern sollen daher dazu bewogen werden, die Kinder auch auf die Schule in ihrer unmittelbaren Umgebung zu schicken. "Wir wollen niemanden kasteien, sondern nur geltendes Recht durchsetzen. Immerhin stecken wir eine Dreiviertelmilliarde Euro in unsere Schullandschaft", sagt Stefan Schelle, Oberhachinger Bürgermeister und Vorsitzender der CSU-Fraktion im Kreistag.

Unumstritten ist diese politische Maßnahme aber nicht, wie sich am Montag in der Kreistagssitzung in Ismaning zeigte. ÖDP-Kreisrätin Jolanta Wrobel gab dem Gremium zu bedenken: "Dieser Weg entspricht nicht dem liberalen Gedanken." Es wurde diskutiert, ob man dieses Vorhaben nicht einfach um ein Jahr zurückstellen könnte, um die Auslastung der neuen Realschule Deisenhofen abzuwarten. Die schleppenden Anmeldungen für die Schule hatten im Landratsamt erst zu den Überlegungen geführt, die Schulwahlfreiheit einzuschränken. Ein Vorschlag von Grünen und SPD, das Thema erst 2023 wieder auf die Agenda zu heben, wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Der Landkreis spart sich nur etwa 5000 Euro

Derzeit profitieren im Landkreis etwa 270 Schüler von der freiwilligen Leistung des Landkreises; die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 100 000 Euro im Jahr. Und es wird auch künftig Ausnahmen geben. Schüler, die bereits in den Genuss der Subventionierung kommen, werden diese auch weiterhin erhalten - bis zum Ende des Schulbesuchs. Auch Geschwister, die dieselbe Schule besuchen wollen, werden künftig unterstützt. Betroffen von der Neuregelung sind laut Landratsamt künftig also nur die neuen Schüler, "die eine weiterführende und tatsächlich nicht nächstgelegene Schule besuchen, hauptsächlich also Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe".

FDP-Kreisrätin Katharina Diem sprach in der Kreistagssitzung davon, dass es hier um Einsparungen von etwa 5000 Euro gehe, "für den Kreistag ist das Portokasse". Wie hoch der Effekt tatsächlich sein wird, sei derzeit aber nicht seriös zu berechnen, heißt es aus dem Landratsamt. Es sei nicht abzusehen, "wie viele Geschwisterkinder von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, Kosten der Schülerbeförderung auch für den Besuch einer anderen als der nächstgelegenen Schule im Rahmen der freiwilligen Leistung zu erhalten".

Das komplizierte System der Kostenerstattung bei der Schülerbeförderung kritisiert auch Fritz Haugg, Mitglied des Sozialverbands VdK Planegg-Gräfelfing und für die FDP im Planegger Gemeinderat. Er würde sich mehr Gerechtigkeit wünschen, die am ehesten entstünde, wenn alle Schüler kostenlos zur Schule fahren dürften. "Aber das muss auch bezahlt werden", so Haugg. Dabei sieht er vor allem den Freistaat in der Pflicht: "Bildung ist Ländersache. Der Freistaat müsste zumindest den Großteil übernehmen." Es sei durchaus möglich, dass auf den VdK mehr Eltern zukommen, die sich in finanzieller Schieflage befinden. Sollte dies eintreten, so Haugg, müssten Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte, Druck auf die Landesebene ausüben.