29. Mai 2019, 10:57 Uhr Schüler-Wettbewerb App ins Gelände

Lawinen-Warnschild auf dem Wildkogel. Die Unterhachinger Schüler wollen eine Gefahrenberechnung in Echtzeit anbieten.

Vier Unterhachinger Gymnasiasten entwickeln einen Lawinen-Warndienst fürs Handy.

Von Anna Degenhart, Unterhaching

Viele Wintersportler lockt der frische Schnee ins Gelände abseits der präparierten Pisten. Gerade dort kommt es aber immer wieder zu Lawinenunfällen. Betritt ein Skifahrer einen lawinengefährdeten Hang, könnte ihn schon nächsten Winter ein Programm auf seinem Handy warnen. Die App "Avalanche Assistant", die von vier Schülern des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching entwickelt wurde, berechnet auf Basis von GPS-Standort, Hangneigung und Lawinenbericht die aktuelle Gefahr für den Nutzer. Benedikt Kaesen, 15, sowie Anton Kaindl, Julian Valentin, und Michael Zandler, alle 17, gewannen mit dieser Idee den Regionalentscheid München der Bildungsinitiative "Business@School", die von der weltweit tätigen Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) für die gymnasiale Oberstufe veranstaltet wird.

Bevor die Teilnehmer eine eigene Geschäftsidee entwickeln, lernen sie am Beispiel echter Unternehmen, Markt und Wettbewerb zu verstehen. Das Gewinnerteam vom Lise-Meitner-Gymnasium untersuchte dafür das Großunternehmen Airbus sowie die Schreinerei Thomas Harloff, einen Ein-Mann-Betrieb. "Wir haben gesehen, dass ein Unternehmen im kleinen Stil gut klappt. Es ist gut gefüllt mit Aufträgen von Kunden, aber es sind doch nicht genug, um zu expandieren. Das liegt daran, dass er noch nicht auf Digitalisierung setzt. In der heutigen Zeit ist aber für Wachstum Digitalisierung wichtig, weshalb wir selbst in diese Richtung gegangen sind", sagt Anton Kaindl.

Anton Kaindl, Michael Zandler, Benedikt Kaesen und Julian Valentin (in der Mitte von links mit Kaesens Vater Florian und Lehrerin Pia Wandler) wollen ihre preisgekrönte Idee umsetzen. (Foto: BUSINESS@SCHOOL)

Die App verbinde ihr eigenes Hobby - alle vier gehen selbst gerne im freien Gelände Skifahren - mit der Möglichkeit, Profit zu machen, erklärt Benedikt Kaesen. "Und wir wollen die Welt ein kleines Stück besser machen", fügt er hinzu. Besser im Sinne von sicherer, denn herkömmliche Lawinenairbags und Ortungsgeräte seien für den Fall ausgelegt, dass jemand von einer Lawine erfasst worden ist. "Wir versuchen, das durch eine Gefahrenberechnung in Echtzeit möglichst gut zu verhindern", schildert Benedikt. Eine vergleichbare Software gebe es bisher nur für die Schweiz.

Mit diesem Geschäftsmodell setzten sich die Unterhachinger gegen neun weitere Schülerteams aus Oberbayern durch. Schüler vom Gymnasium Kirchheim belegten den zweiten Platz mit "BioShell", einer Einlage für Biotonnen, die den Boden sauber und trocken halten soll. Das Team vom Gymnasium Ottobrunn entwarf den nachhaltigen Second-Hand-Shop "bioClothes" zur Förderung von Umweltprojekten. Schüler vom Otfried-Preußler-Gymnasium in Pullach dachten sich die App "TutorHood" aus, mit der Nachhilfeunterricht vermittelt werden kann.

Im Juni findet das Deutschland-Finale statt

Eine ehrenamtliche Jury aus Wirtschaftsvertretern bewertete die Geschäftsideen. Keine Fachfrau für Wirtschaft, aber ebenfalls Jurymitglied, war dieses Jahr zum ersten Mal Karin Oechslein vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Die Direktorin der Schulbehörde schätzt an der Bildungsinitiative der Unternehmensberatung, dass sie Schüler mit der echten Berufswelt in Kontakt bringe: "So wie die sich reingekniet haben, kann man sich gut vorstellen, dass das Produkt wirklich zu einem Start-up werden kann", sagt sie über das Unterhachinger Projekt.

Genau das haben die vier Schüler vom Lise-Meitner-Gymnasium auch vor. "Wir haben uns die letzten Monate stark mit der Kostenfrage auseinandergesetzt und uns ist klar geworden, dass das nicht so illusorisch ist", sagt Michael Zandler. Im Wettbewerb geht es nur um fiktive Geschäftsideen. Will ein Team seine Idee aber umsetzen, unterstütze BCG das mit "Netzwerken und Manpower", teilt das Unternehmen mit. Die angehenden Jungunternehmer wollen noch das Feedback der Jury beim Deutschlandfinale des Wettbewerbs im Juni mitnehmen, bei der sie gegen acht weitere Schülerteams aus ganz Deutschland antreten, und dann die App im Herbst auf den Markt bringen. Der erste Entwicklungsschritt sei bereits zum Großteil abgeschlossen. Benedikt Kaesen, der neben der Schule bereits Informatik studiert, brachte die technischen Kenntnisse dafür ein.

Als Hauptgewinn sehen die vier Elftklässler ihre neuen Erfahrungen. Sie hätten einen Einblick in die "Unternehmerphilosophie" bekommen, wie es Benedikt nennt. Sein Fazit: "Wichtig ist vor allem Kreativität und Wille." Aber ob ein Smartphone auch bei Winterkälte zuverlässig funktioniert? "Darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht", räumt der 15-Jährige ein. "Wenn das Display einen Sprung hat, kann es Probleme geben, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber für 80 Prozent der heutigen Smartphones sollte die Kälte kein Problem sein. Wir sprechen hier ja von den Alpen, nicht von der Antarktis."