Die Erkenntnis kam leider zu spät: Nach einem Schockanruf durch Betrüger packte eine 80-Jährige aus Haar ihren gesamten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro in eine Tasche und übergab diese einem angeblichen Polizeibeamten an der Haustür. Wenig später wurde die Seniorin dann doch misstrauisch und wandte sich an die richtige Polizei. Diese musste den Verdacht leider bestätigen: Der Anruf war vermutlich aus einem von einer betrügerischen Organisation betriebenen Callcenter erfolgt. Ein Anrufer hatte sich zunächst als Enkel der Rentnerin ausgegeben und behauptet, er habe einen tödlichen Unfall verursacht und brauche nun Geld für eine Kaution. Danach war eine Frau an den Apparat gekommen, die sich als Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft ausgab und den angeblichen Vorfall bestätigte. Sie forderte Bargeld oder Schmuck, um die vermeintliche Inhaftierung des Enkels zu verhindern.