13. Januar 2019, 15:21 Uhr Schneefälle Feuerwehren im Dauereinsatz

Hunderte Helfer schippen Schnee und unterstützen den Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Am Sonntag hat sich die Lage im Landkreis deutlich entspannt; der anhaltende Regen hat dazu beigetragen, dass die Bedrohung einstürzender Dächer durch die Schneelast kaum mehr zu erkennen, war, sagte Kreisbrandrat Josef Vielhuber der Süddeutschen Zeitung.

Noch am Samstag waren hunderte Einsatzkräfte nahezu aller Feuerwehren vor allem im südlichen Landkreis im Einsatz, um Dächer von den immensen Schneelasten zu befreien. Insgesamt 122 Helfer von 15 Freiwilligen Feuerwehren sowie des ABC-Zugs des Landkreise waren zudem am Samstag in den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gereist, um an sechs Einsatzstellen zwischen Geretsried und Wolfratshausen einzugreifen. Dort galt das gesamte Wochenende über der Katastrophenfall.

Unterhaching war am Sonntag einer der Einsatzschwerpunkte. Die Feuerwehr transportierte Schneemassen bis zum Festplatz. (Foto: Claus Schunk)

Im Münchner Landkreis befanden sich die Einsatzschwerpunkte im südöstlichen Landkreis. In Unterhaching waren am Samstag 220 Freiwillige damit beschäftigt, Hausdächer vor dem Einsturz zu bewahren; insgesamt 160 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren unterstützten den gesamten Tag über die 60 Unterhachinger Feuerwehrleute. In Sauerlach halfen 140 Freiwillige dabei, die Schneemassen von den Dächern zu bekommen. Auch die Gemeinde Ottobrunn war am Samstag einer der Einsatzschwerpunkte der Freiwilligen. In Schäftlarn, sagte Kreisbrandrat Vielhuber, sei am Sonntag noch ein Statiker unterwegs gewesen, der mögliche Problemfälle aufspüren sollte.

"Einzigartige Leistung!"

"Grundsätzlich ist es aber so, dass wir gegen Sonntagmittag alle Arbeiten einstellen konnten", sagte Vielhuber, der sich ausdrücklich bei allen Einsatzkräften bedankte. Ob der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen noch einmal Hilfe anfordern werde, konnte Vielhuber am Sonntag noch nicht abschätzen: "Wir sind aber bereit und haben ein Kontingent von 120 Mann, falls Unterstützung angefordert wird. Wir sind gerüstet." Aus dem Landratsamt von Landrat Christoph Göbel (CSU) kam ebenfalls ein Dank an alle Einsatzkräfte; deren Einsatz ist eine "einzigartige Leistung", heißt es.

Trotz der Entspannung hat das Schneechaos Auswirkungen über das vergangenen Wochenende hinaus - sehr zur Freude der Schüler im Landkreis: Denn an diesem Montag bleiben alle Schulen des Landkreises geschlossen. Die Gemeinde Unterföhring hat witterungsbedingt den Parkfriedhof geschlossen; die Kindertagesstätten der Gemeinde bieten an diesem Montag nur einen Notbetrieb an. Die Gemeinde bittet Eltern, die Kinder möglichst daheim zu betreuen. Und auf die Unterhachinger Volleyballer kommt ein Nachholspiel zu: Die Europacup-Partei am Dienstag gegen Trento wurde abgesagt.