Interview von Lisa Marie Wimmer, Neubiberg

Schneemassen haben in den vergangenen Tagen Tausende Bäume geknickt. In Unterföhring brach zudem ein Zirkuszelt unter der Last des Schnees zusammen. Doch wie steht es um Hausdächer? Der Statiker Norbert Gebbeken, Emeritus der Münchner Bundeswehr-Universität in Neubiberg und Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, weiß, wie viel Schnee Dächer aushalten und auf welche Anzeichen man unbedingt achten sollte, um ein Einbrechen zu verhindern.