14. Januar 2019, 16:40 Uhr Schnee-Chaos Sportunterricht fällt aus

In Unterhaching bleiben Turnhallen wegen Schnees auch am Dienstag geschlossen.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

In Unterhaching haben an diesem Dienstag - wie überwiegend im Landkreis - die Schulen und Kindergärten wieder geöffnet. Allerdings muss der Sportunterricht weiterhin ausfallen. Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, wurden das gesamte Wochenende über die Dächer von Schnee befreit und am Montag die Statik der Gebäude überprüft.

Am Nachmittag konnte dann für die Schulhäuser, die Horte und die Mittagsbetreuung eine Freigabe erteilt. Weiterhin gesperrt bleiben die Schulturnhallen an der Grund- und Mittelschule am Sportpark sowie am Lise-Meitner-Gymnasium.

Die gemeindlichen Kindergärten (Kindergarten Sternschnuppe in der Robert-Koch-Straße, Villa Farbenfroh, Kindergarten Regenbogen und der Kindergarten Kunterbunt im Bonhoeffer-Haus) sind geöffnet sowie die Kinderkrippen in der St.-Alto-Straße und in der Biberger Straße. Eltern mit Kindern in privaten und kirchlichen Kindergärten oder Kinderkrippen in Unterhaching müssen sich direkt bei den Einrichtungsleitungen wegen des Betriebsablaufes in den kommenden Tagen informieren.

Die Sperrungen für die Hachinga Halle mit Festsaal und Turnhalle und die Stockschützenhalle am Sportpark gelten auch weiterhin. Die Sportarena am Utzweg ist von Dienstag an wieder freigegeben. Das Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) steht ebenfalls am Dienstag wieder für den regulären Betrieb zur Verfügung. Auch die Wertstoffsammelstellen werden wieder geöffnet.