Detailansicht öffnen Töpfermarkt in Oberschleißheim. (Foto: Robert Haas)

Massenproduktion und Handelsware sind tabu beim Töpfermarkt am Schloss Schleißheim. Und genau das wissen die Besucher und Besucherinnen zu schätzen, die am Wochenende in den Maximilianshof kamen, um nicht nur Gefäße aus Ton für den täglichen Gebrauch wie Schalen, Teller und Krüge in allen Größen und Variationen zu finden, sondern auch um experimentelle Objekte, tolles Keramik-Design und hochwertige künstlerische Arbeiten zu bestaunen. Denn die Welt der Keramik ist vielfältig. 50 Handwerker präsentierten bei der 26. Auflage des Marktes in Oberschleißheim eine faszinierende Welt der Keramik in all ihrer großen Buntheit. Neben hochklassigen Raku-Unikate stieß man hier auch auf anmutigen Keramik-Schmuck sowie auf formvollendetes Porzellan. Auch Gartenbesitzer, die gerne etwas Deko zwischen die Blumenbeete stellen oder ihre Terrassen verschönern wollen, wurden auf dem Markt fündig. Nicht nur putzige Vögelchen, über die sich die beiden Besucherinnen hier freuen, sondern auch humorvolle Gartenobjekte und Keramikblumen fanden dankbare Abnehmer, die sich etwas Besonderes für die Gestaltung ihres Outdoor-Bereichs in diesem Sommer gönnen wollen.