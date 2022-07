Die Obstbäume sind durch Hitze, Trockenheit und Wind so ausgetrocknet, dass die Ernte in Gefahr ist.

Die große Hitze und vor allem die Trockenheit macht auch den Bäumen im Schleißheimer Schlosspark schwer zu schaffen. In den historischen Obstgärten des Schlossparks, in denen uralte, oft schon nahezu ausgestorbene Apfel-, Birnen und Zwetschgensorten kultiviert und der Nachwelt erhalten werden, sehen einzelne Bäume bereits aus wie im Oktober. "So extrem habe ich das in den letzten 15 Jahren noch nie erlebt", sagt Hofgartenleiter Alexander Bauer. Schuld sei auch der Wind, der die hohen Temperaturen für den Menschen zwar etwas erträglicher mache, andererseits aber den Boden extrem austrockne. Die Gärtner versuchen derzeit zu wässern und somit zu retten, was noch zu retten ist. Für die Obsternte 2022 sieht Bauer jedoch jedoch schwarz, "wenn nicht bald eine durchgreifende Änderung der Wetterlage eintritt".