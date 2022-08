Das Neue Schloss Schleißheim mit seinem Hofgarten ist nicht nur eine touristische Attraktion, sondern auch als Filmkulisse und Konzertort ein begehrter Schauplatz. So erklingen in schönem barocken Ambiente regelmäßig klassische Klänge, und das auch während des ganzen Sommers. Anfang September stehen jetzt zwei Konzerte auf dem Programm: Die Residenzsolisten führen zusammen mit der Flötistin Janine Schöllhorn und der Harfenistin Emilie Jaulmes am Samstag, 3. September, dort viele bekannte Werke auf: Neben der Ouvertüre zu Verdis Oper "Die Macht des Schicksals" stehen Vivaldis Flötenkonzert "La Notte" sowie sein Harfenkonzert auf dem Programm, dazu Smetanas "Die Moldau", Mozarts "Konzert für Flöte und Harfe" und Johann Strauß' Walzer "An der schönen blauen Donau".

Eine Woche später, am 10. September, folgt ein weiteres Festkonzert der Residenzsolisten, bei dem unter anderem Mozarts "Haffner"-Symphonie, Haydns Symphonie "La Chasse", die Suite "Aus der neuen Welt" von Dvořák und Brahms' "Ungarische Tänze" erklingen.

Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Karten und weitere Informationen gibt es unter der Adresse www.bavaria-klassik.de/konzertsaele/schloss-schleissheim.