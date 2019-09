Freude bei den Schleißheimer Hofgärtnern: 20 Fuchsienstämmchen und Fuchsienbüsche, die normalerweise den Schleißheimer Hofgarten zieren, sind bei der Bundesgartenschau in Heilbronn in einer Hallenschau gezeigt und prämiert worden. Es handelt sich um historische Sorten, die vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammen; die älteste wurde bereits 1842 kultiviert. In Oberschleißheim kümmert sich Gärtnermeisterin Jasmin Wolff um die Fuchsien. Die vielfältigen Blütenformen und Farben waren es dann auch, die das Interesse der Buga-Macher weckten, die den Transport nach Heilbronn übernahmen. Die Pflanzen wurden mit vier Silber- und drei Bronzemedaillen prämiert. Zu bewundern sind die ausgezeichneten Stämmchen noch bis Mitte Oktober im Schlosspark in Lustheim vor dem "Schönen Stall" und der Renatuskapelle - vorausgesetzt, es gibt keinen Frost.