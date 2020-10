Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer auf dem neuen Spielplatz in Neubiberg rutschen will, muss zuerst klettern oder balancieren.

Von Daniela Bode, Neubiberg

Ziemlich vergnügt ziehen sich die beiden Schwestern in der Gondel an der Schwebebahn von der einen zur anderen Seite. "Früher war es hier langweilig", sagt die Ältere. Da gab es auf dem Spielplatz im Abloner Garten an der Hohenbrunner Straße in Neubiberg zuletzt noch eine Schaukel und Holzhäuschen, die morsch und alt waren, wie sich die Elfjährige erinnert. Jetzt gefallen ihr besonders die Gondel und der Turm. Sie und ihre Schwester kämen jetzt viel öfter hierher. Dass der Bauhof hier eine neue Spielelandschaft errichtet hat, hat sich also gelohnt.

2003 hatte die Gemeinde ein Konzept für die naturnahe Umgestaltung von Spielplätzen entwickelt. Ziel war es, weitgehend auf konventionelle Spielgeräte zu verzichten und auf die kreative Betätigung der Kinder zu setzen. In dem Zusammenhang entstand in dem etwas versteckten Wäldchen im Abloner Garten unter dem Leitmotiv "Indianerdorf im Regenwald" eine Spiellandschaft, die unter anderem von einem Flussbett, einer Maya-Pyramide und Kletterpfählen geprägt war. Mittlerweile war der Spielplatz aber in die Jahre gekommen, die Spielgeräte waren in einem schlechten Zustand. Kein Wunder, dass die Kinder ihn immer seltener nutzten. Daher beschloss der Neubiberger Planungs- und Umweltausschuss im vergangenen Herbst, ihn zu erneuern.

Das ist nun geschehen. Vorhandene Gelände-Strukturen wurden beibehalten. Nun stehen in der neuen Spielanlage die Schwebebahn über dem angedeuteten Flussbett, ein Balancierparcours aus festen Elementen sowie ein Wackel-Waran zum Drüberlaufen, der an einem Seil geführt ist. Im bisherigen Bereich des Regenwald-Hauses findet sich nun eine so genannte Niederseilkombination, das heißt, eine Konstruktion, die über relativ niedrig liegende Seile verbunden ist. Zentral ist der Turm, von dem eine Rutsche hinunterführt. Man erreicht ihn unter anderem über Taue auf einer schiefen Ebene. Auch in diesem Bereich des Spielplatzes ist gute Balance gefragt.

Wer trotz der neuen Spiellandschaft einmal Abwechslung sucht: In Neubiberg gibt es noch einige andere Spielplätze, etwa am Keltenhof, wo es unter anderem ein Weidenlabyrinth gibt oder im Schopenhauerwald, wo die Kinder auch ein Sandspielbereich mit Wasserpumpe erwartet. Die Schwestern allerdings dürften an der Gondel im Abloner Garten noch ein Weilchen ihre Freude haben.