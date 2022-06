Auf Initiative einer Studentin ist in Planegg ein Treffpunkt im öffentlichen Raum entstanden, auf dem man nichts konsumieren muss.

Von Rainer Rutz, Planegg

Eine kleine Terrasse für jedermann, neudeutsch "Parklet" genannt, gibt es jetzt auch in Planegg: An der Ecke der Bahnhofstraße mit der Bergstraße findet sich seit ein paar Tagen ein hübsches Holzgestell mit Bänken und Tischen, geschmückt mit bunten Sommerblumen - "Planeck für Planegg", wie es auf einem Hinweisschild heißt. Wo sonst Autos parken, können sich Mann und Frau und natürlich auch Kinder jetzt hinsetzen, vielleicht eine kleine Brotzeit zu sich nehmen, ein Eis schlecken oder auch nur ausruhen. Die Idee für das praktische kleine Kunstwerk hatte die aus dem Würmtal stammende Studentin Paula Giauque. Sie schreibt gerade ihre Masterarbeit am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung der TU München. Ihre Idee trug sie der Planegger Rathausverwaltung vor und fand bei Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) und der Mobilitätsbeauftragten Martina Argyrakis "schnelle Zustimmung und Unterstützung", wie sie sagt.

Der Bürgermeister sprach bei der offiziellen Eröffnung am Mittwoch davon, dass sogenannte Schanigärten - das sind Stühle und Tische vor den Lokalen auf Gehsteigen oder Parkplätzen - zu einem "wachsenden Phänomen" gehörten, verstärkt auch durch Corona. Damit bestehe "unter Umständen die Gefahr der Privatisierung öffentlichen Raums", fand Nafziger. Paula Giauque meinte, Städte und Gemeinden müssten "dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleichen Zugang haben, auch diejenigen, die es sich nicht leisten können, in einer Bar oder einem Restaurant zu essen".

Das Parklet bietet Platz für etwa sechs Leute und wurde in den vergangenen Tagen schon gut genutzt, wie Nafziger beobachtet hat. Es soll bis zum Herbst an dieser Stelle bleiben, danach abgebaut und nach dem Winter anderswo wieder aufgebaut werden. Es wurde mit bunten Blumentöpfen versehen, die ein Gartencenter gespendet hat und Kinder der Planegger Grundschule bepflanzt haben.