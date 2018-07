24. Juli 2018, 22:06 Uhr Schäftlarn/Icking Im Platzregen in Laster gekracht

Im Platzregen ist ein 49-Jähriger mit seinem Auto am Montagmittag auf der Garmischer Autobahn auf Höhe Icking gegen einen Laster geprallt. Der Mann aus Wolfratshausen wurde laut Polizei mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen und notoperiert. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. In Richtung Süden musste die A 95 etwa fünf Stunden lang ganz gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch eine Notabfahrt weitergeleitet. Autos und Lkw stauten sich rund zehn Kilometer zurück bis zwei Kilometer nördlich des Starnberger Dreiecks. Auch Richtung München kam es auf Höhe der Unfallstelle zu Behinderungen. Drei Stunden lang war der linke Fahrstreifen ebenfalls gesperrt.