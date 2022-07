Nutzer der Staatsstraße 2071 müssen sich gedulden. Die halbseitige Sperrung der vielbefahrenen Straße in Schäftlarn wird um vier Tage verlängert. Grund dafür sind Verzögerungen bei den Reparaturarbeiten nach einem größeren Rohrbruch am Abwasserkanal an der Starnberger Straße. Planmäßig hätten diese bereits am Freitag abgeschlossen sein sollen. Die Starnberger Straße in Schäftlarn bleibt nun in Fahrtrichtung Wangen (bergaufwärts) noch bis einschließlich Dienstag, 12. Juli, halbseitig gesperrt. Der Verkehr von der Bundesstraße B 11 kommend kann durch die Baustelle fahren. Der Verkehr von Wangen (bergabwärts) kommend wird über den zweiten Bahnübergang südlich der Starnberger Straße zur Zechstraße und von dort aus weiter zur B 11 umgeleitet. Die Haltestellen der MVV-Linienbusse und der Schulbusse werden in dieser Zeit ebenfalls verlegt. In Fahrtrichtung Kloster wird auf der Umleitungsstrecke vor dem kleinen Bahnübergang in Richtung Wangen eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.