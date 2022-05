Monika Bauer (v.li.), Marcel Tonnar und Regina Böck richten das ehemalige Pfarrhaus an der Starnberger Straße für Geflüchtete aus der Ukraine her.

Von Marie Heßlinger

Es riecht noch immer ein bisschen modrig in dem unscheinbaren Haus an der Starnberger Straße, schräg gegenüber vom Rathaus in Hohenschäftlarn. Kühl ist es, im Vergleich zur Sommerhitze draußen. Die Leute, die hier hin und her wuseln, schwitzen trotzdem: In dem jahrelang unbewohnten Pfarrhaus sollen bald Geflüchtete aus der Ukraine wohnen. Dafür packt die Dorfgemeinschaft an.

Regina Böck und Marcel Tonnar stehen vor der neuen Küche, die weiß glänzt. "Klar, es hat gestunken", sagt Tonnar. Der 42-Jährige ist Zweiter Bürgermeister und sitzt für die Grünen im Gemeinderat. "Da hat man gesagt: Das ist unmöglich." Er schaut Böck an. "Dann haben der Franz, du und ich gesagt: Das ist möglich!"

Regina Böck und Marcel Tonnar sind zusammen im Kirchengemeinderat der katholischen Kirche St. Georg, Böcks Ehemann Franz Böck engagiert sich ebenfalls in der Kirchenverwaltung. Als Russland die Ukraine angriff und erste Menschen nach Deutschland flohen, wurden Tonnar und das Ehepaar Böck immer wieder auf das alte Pfarrhaus an der Hauptstraße angesprochen: Warum könnten da keine Geflüchteten unterkommen? Gemeinsam öffneten sie die Tür des leerstehenden Hauses: Spinnweben, Müll und kaputte Möbel, Aktenordner, Dreck, verblichene Dokumente - die Räume waren dreckig, verstaubt und verwahrlost. Auch vom Kirchenordinariat kam zunächst Skepsis, sagen Tonnar und Böck. "Franz hat gesagt: Ich kann es nicht mehr hören, dieses ,Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal'!", erinnert sich Regina Böck. Sie beschlossen, die Sache anzupacken.

Die Zimmer des Hauses sind nun nahezu leer, das Parkett ist echt, aber grau. Neben der Küche ist ein großes Wohnzimmer mit großem Balkon. Zwei weitere Zimmer sind im Untergeschoss, und oben drei große. Franz Böck, der bei der Führung durchs Haus nicht dabei ist, habe die meiste Arbeit in das Haus gesteckt, sagen seine Frau und Tonnar. Sie beschreiben ihn als bodenständig und pragmatisch. Der 64-jährige Rentner habe bestimmt 60 Stunden pro Woche im vergangenen Monat in die Entrümpelung des Hauses gesteckt, schätzt Tonnar. Regina Böck gibt zurück: "Das schätze ich sehr an dir, dass du so vernetzt bist, bemüht bist und vor Ideen sprühst." Regina Böck aber war es, die den Anfang machte.

Böck und Tonnar betreten den Balkon im Obergeschoss. Der Blick wird frei auf einen gigantischen Garten mit Obstbäumen und hohem Gras, dahinter rote Dächer, und dann die Alpen. Anfang April stand Regina Böck allein auf dem Balkon, mit Maske und Brille, ihr Körper in einem Plastikanzug verhüllt. Ihr Ziel: Das Holz von all dem giftigen Taubendreck zu befreien. Ein paar Stunden später hielt sie Tüten voll Kot in der Hand - und fühlte sich um zweieinhalbtausend Euro reicher: So viel hätte es gekostet, wenn sie einen Spezialisten mit der Reinigung beauftragt hätten.

Detailansicht öffnen Bei gutem Wetter sieht man vom Pfarrhaus aus die Bergkette der Alpen. (Foto: Hartmut Pöstges)

In den darauffolgenden Wochen entrümpelten Regina Böck, ihr Mann und Marcel Tonnar das ganze Haus. Zwei Container voll kaputter Möbel kamen zusammen. Um ihr eigenes Heim habe sie sich in dieser Zeit kaum mehr gekümmert, sagt Böck und lacht, "jetzt schaut es bei uns zu Hause aus wie hier."

Doch das Trio war nicht allein. Um die 40 Schäftlarnerinnen und Schäftlarner hätten sich daran beteiligt, das Haus zu sanieren, erzählen Tonnar und Böck. Zudem hätten viele Handwerker aus dem Dorf ihre Dienste ehrenamtlich oder vergünstigt zur Verfügung gestellt: Ein Schornsteinfeger sah nach dem Kamin, ein Glaser erneuerte die Fenster, ein Dachdecker überprüfte das Dach, ein Elektriker sah nach den Leitungen, ein Installateur nach der Heizung, ein Bodenleger setze neuen PVC-Boden in den Fluren ein, ein Zimmerer war ebenfalls im Einsatz. "Alle aus dem Dorf", sagt Böck. Auch Gemeinderätinnen engagierten sich, darunter Maria Reitinger, Vorsitzende der Osteuropahilfe. Einige Ukrainer, die selbst gar nicht einziehen werden, putzten im Nachgang das Haus.

Nach viel getaner Arbeit blieb noch die Frage der Vermietung. Böck und Tonnar überlegten, das Haus dem Landratsamt anzubieten. Doch hätten sie gesehen, dass einige Häuser leer stünden, die der Kreisbehörde für Geflüchtete zur Verfügung gestellt wurden, erzählen die beiden. Viel Zeit zu warten hätten sie allerdings nicht, sagt Tonnar: 80 Geflüchtete aus der Ukraine seien in Schäftlarn untergebracht, ungefähr die Hälfte von ihnen könne auch langfristig bei ihren Gastfamilien wohnen bleiben. Die anderen jedoch hätten nur eine vorübergehende Bleibe gefunden. Neuer Wohnraum wird also dringend gesucht, auch, um jene Schäftlarner Familien zu entlasten, die ihre Wohnräume nur zur Überbrückung mit Menschen aus der Ukraine teilen.

Detailansicht öffnen Das alte Pfarrhaus ist dank der Mithilfe vieler Schäftlarner wieder bewohnbar. Anfang Juni könnten dort 14 ukrainische Frauen und Kinder einziehen. (Foto: Hartmut Pöstges)

Vergangene Woche hat Marcel Tonnar die gemeinsame Idee deshalb dem Gemeinderat vorgestellt: Die Gemeinde Schäftlarn soll die Mietkosten tragen, die das Ordinariat der Kirche nun für die sanierten Räume berechnet hat. Über das Jobcenter soll Geflüchteten aus der Ukraine bald ein Wohngeld zustehen, das dann wiederum an die Gemeinde zurückgehen soll. Verantwortlich für die Unterkunft der Geflüchteten ist dann jedoch die Kommune. Die Mieterträge gehen an die Kirche. Sie seien jedoch "bezahlbar", sagt Tonnar. Im Gemeinderat stieß sein Vorschlag auf Zustimmung.

Was nun noch fehlt sind lediglich die Geflüchteten. Rund 14 Menschen, etwa drei Familien, könnten einziehen, sagt Tonnar, in dessen eigenem Haus sich einige Wochen lang tagsüber um die 15 ukrainische Geflüchtete aufhielten. Wichtig sei jedoch, dass es sich um Frauen und Kinder handle, die sich nicht nur sprachlich, sondern auch zwischenmenschlich verstünden: Schließlich müssten sie sich ein einziges Badezimmer teilen. Tonnar und Böck wollen sich die Besetzung deshalb noch durch den Kopf gehen lassen. Was außerdem noch fehlt, sind Möbel. Doch die sollten sich die Bewohner dann selbst aussuchen, sagt Böck. Wenn alles glatt läuft, könnten sie bereits Anfang Juni ihre neue Unterkunft beziehen. Und damit dürfte wieder Leben einkehren in das alte Haus an der Starnberger Straße.