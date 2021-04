Bei der Kollision mit einem Traktor hat sich am Samstagnachmittag in Schäftlarn ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis München schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 16.20 Uhr war ein 56-Jähriger aus dem Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit seinem Traktor auf der Klosterstraße stadteinwärts unterwegs. Nach Angaben der Polizei setzte er dabei in einer Linkskurve an, um zwei Fahrradfahrer zu überholen, dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm der Mottoradfahrer entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr für die Dauer von zwei Stunden leicht beeinträchtigt, konnte aber an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es entstand hoher Sachschaden; die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.