Unbekannte zertrümmern Schaukasten und Scheiben am S-Bahn-Haltepunkt in Hohenschäftlarn.

Aus purer Zerstörungslust haben bislang Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Schaukästen am S-Bahn-Haltepunkt Hohenschäftlarn eingeworfen und die Glasscheiben der Wartehäuschen mit Schriftzügen zerkratzt. Laut Polizei informierten Anwohner gegen ein Uhr über den Notruf darüber, dass vier Personen am Bahnhof randalierten. Als Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums München am Tatort eingetroffen seien, sei die Gruppe aber bereits verschwunden gewesen. Die Randalierer hatten zwei Schaukästen mittels Schottersteinen und einem Bierkasten zertrümmert. Die Schadenshöhe bewege sich im unteren vierstelligen Bereich, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/51 55 50 - 1111 zu melden.